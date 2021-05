Manifestation contre un allégement fiscal pour un concessionnaire Porsche à Ottawa

Le conseil municipal doit voter mercredi sur un allégement fiscal controversé de 2,9 millions de dollars pour l’entreprise de concession de voitures de luxe. Les membres du conseil devraient approuver l’allégement puisque la proposition a reçu l'appui unanime du Comité des finances la semaine dernière.

Mark Motors est le premier candidat à un programme de deux ans de la Ville d'Ottawa, connu sous le nom de Programme d'amélioration communautaire (PIC), qui vise à revitaliser la rue principale de Vanier.

L'entreprise cherche à construire une concession phare sur le chemin Montréal et le boulevard Saint-Laurent - actuellement le site d'un concessionnaire Audi et Alfa Romeo / Maserati.

Le personnel de la Ville prévoit que les taxes foncières du site atteindraient 355 000 $ par année, soit 14 fois plus que ce que les propriétaires paient actuellement. En échange de la modernisation de la propriété, la Ville paierait une subvention équivalant à 75 % de la différence sur 10 ans.

Les résidents de Vanier, cependant, disent qu'ils ne sont pas convaincus que la subvention est nécessaire et se demandent si les critères du programme sont appliqués correctement.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées mardi pour manifester devant le concessionnaire Audi dans un dernier effort pour convaincre les conseillers de voter contre la proposition.

Vanier est une communauté accueillante. C'est une communauté pour tout le monde. Ce n'est pas une communauté de millionnaires. C'est une communauté de gens de classe moyenne qui veulent voir notre rue principale remplie d'entreprises que nous utiliserons au quotidien , a déclaré Laura Shantz.

La phrase «People over Porsche» est écrite sur le site où se trouverait le nouveau concessionnaire Porsche. Photo : Radio-Canada / Nicole Williams

Nous ne voulons pas d’allégements fiscaux pour les propriétaires de concessionnaires millionnaires alors que nous avons vraiment besoin de petites entreprises communautaires , ajoute-t-elle.

Les manifestants sont d’avis que la famille Mrak, propriétaire de Mark Motors, est en mesure de payer les 2,7 millions de dollars supplémentaires en impôts fonciers. Ils ont dit que l'argent pourrait servir aux services sociaux et au logement abordable dans le quartier.

Il y a beaucoup d'entreprises dans cette rue qui ont été touchées par la pandémie [...]. Je voudrais les voir grandir et les voir prospérer avant un commerce où je n'irai jamais , a déclaré Lauren Seward-Monday, qui est également membre de Ottawa ACORN, un organisme de défense des intérêts communautaires à but non lucratif.

Un rapport de la Ville qui manque de clarté

Dans un communiqué publié plus tôt cette semaine, l'Association communautaire de Vanier ( ACVAssociation communautaire de Vanier ) a également fait part de ses préoccupations concernant la demande soumise à la ville.

Bien qu'elle ait initialement soutenu le Programme d'amélioration communautaire, l'association a déclaré que la demande de concession Porsche n'était pas claire sur la possibilité de poursuivre le projet sans la subvention.

L’ ACVAssociation communautaire de Vanier a également déclaré que le rapport de la ville ne fournissait pas une analyse socio-économique claire .

Nous souhaitons voir le chemin de Montréal devenir un carrefour prospère et inclusif de notre communauté, mais ce soutien devrait être accordé aux petites entreprises, aux emplois à temps plein avec des avantages pour les résidents du quartier, ainsi qu'au logement abordable, à l'art public, aux initiatives vertes et les espaces publics , peut-on lire dans un communiqué de l' ACV.Association communautaire de Vanier

Le maire Jim Watson a déjà déclaré que la construction du concessionnaire Porsche permettrait à la Ville de dégager plus d'un million de dollars. Il a soulignée que ce montant pourrait financer de plus grands services sociaux, plus de logements sociaux, de plus grandes infrastructures .

Avec les informations de Nicole Williams