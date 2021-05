États financiers 2020 de Sept-Îles : plus de 8M $ en excédent

Ces surplus budgétaires proviennent notamment du ralentissement des activités de la Ville causée par la pandémie et d’enveloppes reçues du gouvernement provincial pour la gestion de cette crise, d’un total de 3 millions de dollars.

Le règlement de 3,5 millions de dollars obtenu dans le dossier de l’affaissement des sols du quartier Sainte-Famille représente également une bonne partie de ce surplus.

Le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, indique cependant que ce montant est déjà attribué à une dépense. Il servira à payer la dette du montant identique contractée dans ce dossier. On a un prêt qui venait à échéance en 2021 d’à peu près le même montant. On va prendre cet argent-là cette année et on va aller payer ce prêt-là pour réduire notre dette , précise-t-il.

Patrick Gwilliam ajoute que 2,5 millions de dollars de ces surplus budgétaires profiteront à payer les études pour la rénovation du boulevard Laure et qu’une partie des surplus sera également versée dans le fonds de roulement de la Ville.

Dépenses d'investissement

La Ville a par ailleurs détaillé ses dépenses en infrastructure lors de la dernière année totalisant 18,8 millions de dollars. Les dépenses ont servi à financer la réfection de rues, la rénovation de bâtiments municipaux, notamment la conversion de l’ancienne piscine municipale en dojo, la mise aux normes et la réfection d’infrastructures d’aqueduc et d’égout ainsi que la gestion des matières résiduelles.

La dette de la Ville de Sept-Îles s’élève actuellement à 81 millions de dollars.

Avec les informations de Marie Kirouac-Poirier