La pandémie retarde le renouvellement des flottes de la Marine et de la Garde côtière

De hauts fonctionnaires fédéraux disent que la COVID-19 freine la construction de nouveaux navires pour la Marine et la Garde côtière, bien que l'ampleur des dégâts ne sera pas connue avant la fin de la pandémie.

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement fédéral a investi des milliards de dollars pour remplacer les flottes vieillissantes de la Marine et de la Garde côtière du Canada par des dizaines de nouveaux navires, y compris des brise-glaces, des navires de guerre et des navires de soutien.

Ce projet a souffert de nombreux dépassements de coûts et retards, ce que le sous-ministre fédéral de l'Approvisionnement, Bill Matthews, a attribué à une planification trop optimiste, lors de son passage à un comité de la Chambre des communes mardi.

Les calendriers initiaux, à l'époque, n'étaient en effet pas réalistes , a-t-il déclaré au Comité des comptes publics de la Chambre des communes. Après un certain temps, quand les gens se sont rendu compte que ces échéanciers initiaux n'allaient tout simplement pas fonctionner, des ajustements ont été apportés.

Un rapport accablant

Ces lacunes ont récemment été signalées dans un rapport accablant du vérificateur général du Canada, qui a averti en février que ces problèmes laisseraient la Marine et la Garde côtière sans navires, car les plus anciens seraient retirés avant l'arrivée des nouveaux.

Ce rapport a été produit avant la pandémie de COVID-19, et la sous-ministre de la Défense, Jody Thomas, a déclaré au comité que les travaux sur tous les nouveaux navires avaient depuis été retardés par la pandémie. Mme Thomas a laissé entendre que le gouvernement a commencé à rattraper une partie du retard accumulé.

Elle a cependant prévenu que nous ne pouvons pas encore connaître tous les impacts de la COVID sur les délais de construction navale. C'est une autre réalité difficile de la COVID. Tant que nous n'aurons pas surmonté la pandémie, nous n'aurons pas une image complète et précise de l'impact total, y compris des retards anticipés sur les achats majeurs .

Les responsables ont insisté sur le fait que la Marine et la Garde côtière prennent des mesures pour s'assurer que leurs navires existants peuvent rester à flot jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, ce qui implique des radoubs et des mises à niveau de vaisseaux qui ont dans certains cas déjà plus de 50 ans.

Les responsables ne pouvaient pas dire immédiatement quelle quantité d'argent était investie dans les différentes flottes de la Garde côtière et de la Marine pour les maintenir en état.

Mais M. Matthews a reconnu que cela entraînerait des coûts supplémentaires substantiels pour le gouvernement, alors même que les fonctionnaires indiquaient que les retards dans la construction de navires faisaient grimper la facture. Dans l'ensemble, plus les navires vieillissent, plus leurs coûts de maintenance augmentent , a-t-il déclaré.

Des conditions pas respectées à Vancouver et Halifax

Le chantier naval Seaspan, à Vancouver. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Les responsables ont également révélé que, 10 ans après avoir été mis à contribution pour construire les nouveaux navires, ni Seaspan Shipyards à Vancouver ni Irving Shipbuilding de Halifax n'ont encore amélioré leurs installations pour répondre aux normes internationales.

Et cela, en dépit du fait que le gouvernement fédéral en a fait une condition pour remporter des contrats.

Le sous-ministre adjoint de Services publics et Approvisionnement Canada, Simon Page, a déclaré que le gouvernement travaille sur des plans de mesures correctives pour amener les deux chantiers navals à l'état requis.

Les responsables ont ajouté que cet échec contribue au retard dans la finalisation de l'ajout du chantier Davie, établi au Québec, en tant que troisième chantier de la stratégie de construction navale, car le gouvernement veut s'assurer qu'il peut répondre aux exigences.

Malgré les retards, Mme Thomas a déclaré que le gouvernement restait sur la bonne voie pour construire une flotte de 15 nouveaux navires de guerre pour remplacer les frégates de classe Halifax de la marine, pour environ 60 milliards de dollars. Le directeur parlementaire du budget a estimé le coût à environ 77 milliards de dollars.

Les responsables de la Garde côtière ont également défendu la récente décision du gouvernement libéral de construire deux brise-glaces polaires au lieu d'un seul, comme prévu initialement, et de les répartir entre Seaspan et Davie.

Alors que certains détracteurs ont laissé entendre que cette décision visait à éviter les retombées politiques avant une élection fédérale, le sous-ministre de Pêches et Océans Canada, Timothy Sargent, a déclaré que les deux navires étaient nécessaires.