Les résidents de Saint-Élie invités à s’exprimer sur un projet de pôle commercial

La soirée était organisée mardi soir par le Groupe Laroche, le propriétaire des terrains visés. La rencontre avait pour but de recueillir l’opinion des résidents des rues avoisinantes.

Plusieurs d’entre eux avaient en effet manifesté des inquiétudes au printemps dernier, après que le promoteur a proposé un changement de zonage pour permettre de construire des commerces dans le secteur. Au départ, le terrain avait plutôt une vocation résidentielle.

Il [le Groupe Laroche] pourrait construire un projet résidentiel comme c’était prévu au départ, et on trouve, de l’autre côté, le voisinage qui pourrait avoir ou prendre position dans le cadre d’un référendum d’un projet de Parc d’affaires. Si on veut faire des gagnants, le dialogue est nécessaire pour les deux partis , a indiqué Cédric Bourgeois, président de Transfert environnement et société, la firme spécialisée en participation citoyenne qui a animé la soirée.

Si le changement de zonage est accepté, le Parc d’affaires pourrait notamment accueillir des commerces et des industries comme des vendeurs d’automobiles, de véhicules lourds, de machinerie agricole ainsi que des grossistes, des entrepôts, des centres de distribution, et des salles d’exposition. Selon le promoteur, ces entreprises devraient générer trois millions de dollars en taxes municipales et créer environ 1000 emplois.

Une zone tampon de 10 mètres serait aménagée entre le quartier résidentiel voisin et la nouvelle zone commerciale. Un carrefour giratoire simple serait aussi construit afin de limiter les impacts du projet sur la circulation routière dans le secteur.

Des craintes liées au bruit et à la circulation

Pendant la soirée, quelques citoyens ont manifesté leur soulagement d'apprendre qu’ils allaient être consultés dans le cadre du projet. Plusieurs d'entre eux ont aussi fait part de leurs craintes.

Le bruit a été le point le plus soulevé par les participants, dont plusieurs résident sur la rue des Perles, située à côté des terrains du Groupe Laroche. Certains habitants craignent d’entendre davantage l’autoroute si le projet va de l’avant, puisque des arbres seront coupés entre la route et leur domicile pour construire le Parc d’affaires. D’autres appréhendent d'être dérangés par le bruit des industries.

Des résidents ont ainsi demandé au promoteur d’explorer la possibilité d’installer un mur antibruit pour séparer le développement de leur quartier résidentiel. Ils ont aussi avancé l'idée d’agrandir la zone tampon de 10 mètres qui est prévue dans les plans du Groupe Laroche.

Deux autres soirées citoyennes sont prévues le 8 et le 22 juin pour continuer les discussions. Un acousticien devrait être présent à l’une d’entre elles.

Un rapport sur ces rencontres devrait déposé à la Ville et rendu public au cours de l’été.