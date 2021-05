Jimmy Bouchard veut maintenir un accès citoyen à Cépal

La Ville de Saguenay ne veut manifestement pas perdre ses accès au lac Kénogami et à la rivière aux Sables. Après avoir insisté sur l’importance d’implanter une station de lavage pour les bateaux au Camping Jonquière, le conseiller du district, Jimmy Bouchard, demande que l'ancienne Auberge nature Cépal demeure à la portée des citoyens.

Le conseiller du district #1, élu en 2019 afin de combler le siège laissé vacant par le retrait de Jonathan Tremblay, veut s’assurer que les kayakistes, cyclistes et motoneigistes puissent s’y rendre.

Selon lui, Saguenay pourrait même racheter des terrains à Claveau et fils, propriétaire des lieux, pour le déploiement de projets d'envergure comme le parc linéaire qui relierait le lac Kénogami à la rivière aux Sables.

Il y a deux projets distincts. Il y a l’accès aux citoyens à Cépal et la mise sur pied de cet éventuel parc linéaire là qui serait potentiellement dirigé par un OBNLorganisme à but non lucratif . Je ne pense pas que l’achat de terrains pas la Ville soit absolument essentiel, quoique, à mon avis, préférable , a déclaré le conseiller municipal.

La semaine dernière, Jimmy Bouchard a aussi fait savoir que le Camping Jonquière, où a récemment été nommée une nouvelle directrice générale, devrait aussi réserver un siège au conseil d’administration à un élu de Saguenay si l’organisme continue de demander du financement public.

L'ancienne Auberge nature Cépal avait été la cible de vandales en septembre 2019.

Avec Michel Gaudreau