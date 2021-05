La Fondation Pierre Elliott Trudeau poursuivie pour 1,25 million de dollars

Dans la poursuite, déposée mercredi dernier, Cherry Smiley réclame 1,25 million de dollars de dommages et intérêts. La plaignante reproche à la Fondation d’avoir fait preuve de harcèlement et d’avoir tenté de la faire taire dans une affaire qui remonte à l’été 2018. Elle reproche à l’organisme d’avoir manqué à son devoir après qu’elle eut dénoncé des gestes déplacés dont elle prétend avoir été victime lors d’événements de l'organisme.

Ça me fait peur, d'autant plus que j’affronte des personnes puissantes, déclare-t-elle lors d'un entretien téléphonique. Je le fais parce que je n’ai pas d’autre option.

La militante féministe, originaire des nations nlaka'pamux et diné, est devenue boursière de l’organisme en 2016. C’est ce qui lui a permis de financer ses travaux sur les violences masculines envers les femmes et les filles autochtones.

J’étais tellement enthousiaste. Avoir accès à cette bourse était très important pour moi. Je savais que c’était prestigieux d’être associée à la Fondation Pierre Elliott Trudeau , se souvient-elle.

La Fondation offre un financement pouvant aller jusqu’à 180 000 $ à une quinzaine d’universitaires chaque année.

Ces lauréats deviennent membres à vie de la communauté de la Fondation, un réseau privilégié qui comprend notamment d’anciens premiers ministres, des gouverneurs généraux et des juges.

Un organisme de bienfaisance La Fondation Pierre Elliott Trudeau se définit comme un organisme de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique. Elle a été créée en 2001 pour rendre hommage à l'ancien premier ministre canadien. L’organisme pilote un programme de leadership et de mentorat. Le premier ministre Justin Trudeau n’est plus impliqué dans la Fondation. Il y a toutefois participé de sa création, en 2001, jusqu’en 2014. Son frère, Alexandre Trudeau, siège comme membre familial représentant la succession de Pierre Elliott Trudeau, mais ne participe pas à ses activités courantes. Le gouvernement fédéral a investi 125 millions de dollars pour financer les activités de base en 2002.

Rencontres entre la boursière et son mentor

La Fondation choisit l'ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest et militant, Stephen Kakfwi, pour être le mentor de Cherry Smiley. Ce dernier doit la conseiller dans ses recherches et sa carrière.

En juin 2018, elle le rencontre pour la première fois pendant une conférence de l’organisme à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Nous étions dans le lobby de l’hôtel, vide. On venait de terminer de souper avec tous les boursiers. Puis il s’est approché, très, très près de moi. Il a pris mon bras gauche, le retenait et le massait , se rappelle-t-elle.

Quelques jours plus tard, les gestes se seraient reproduits durant le gala de clôture de la conférence. Le repas se terminait, les gens se préparaient à partir, raconte la lauréate. J’ai vu M. Kakfwi s’approcher de moi. Il a pris mon bras gauche, près de ma poitrine, et il a commencé à masser mon bras. Cette fois, il m’a invitée à venir chez lui, dans sa maison de Yellowknife. Cherry Smiley précise dans l’avis de poursuite que Stephen Kakfwi l’a invitée à dormir dans la chambre d’amis .

Ces deux épisodes sont rapportés dans l’avis de poursuite. Les gestes n’ont pas été prouvés en cour.

Radio-Canada a joint Stephen Kakfwi afin d’obtenir sa version des faits. Ce dernier n'a pas souhaité commenter.

Une situation impossible

Cherry Smiley a d’abord hésité à faire part des gestes allégués de Stephen Kakfwi à la Fondation. J’avais tellement peur de perdre ma bourse. J’avais peur de ne plus faire partie de cette communauté.

La boursière explique qu’elle dépendait de son mentor pour obtenir une lettre de recommandation afin de prolonger son financement pour une quatrième année.

J’étais dans une situation impossible , confie-t-elle. Elle a donc choisi, quelques jours plus tard, de rapporter les incidents à des membres de la direction et du conseil d’administration.

La lauréate allègue que la Fondation l’a tout de suite encouragée à garder le silence. On me rappelait sans cesse que je devais me taire, ne rien dire, ne pas en parler à personne , se souvient-elle.

Des membres du conseil d’administration se seraient d’ailleurs déplacés à Edmonton afin de rencontrer Stephen Kakfwi avant de rencontrer la boursière, selon l’avis de poursuite. Ces membres et la directrice Pascale Fournier lui ont ensuite proposé de signer un accord de confidentialité, ce que Cherry Smiley a refusé. Je ne comprenais pas comment on pouvait m’empêcher de raconter ma propre histoire.

Dans une ébauche d’entente dont Radio-Canada a obtenu copie, la Fondation suggère que l’ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest ne soit plus le mentor de Cherry Smiley et que cette dernière participe à une révision des politiques et règlements de l’organisme. En échange, la Fondation demande de garder l’implication de Stephen Kakfwi dans l’affaire ainsi que ses circonstances confidentielles. L’organisme demande aussi à la lauréate de ne pas intenter de poursuite à ce sujet.

Selon l’avis de poursuite, des membres du C. A. auraient également affirmé que Stephen Kakfwi était un homme bien , que ce serait mauvais pour Cherry Smiley si cela se savait , que M. Kakfwi pourrait la poursuivre en justice .

Les allégations contenues dans l’avis de poursuite n’ont pas été démontrées en cour.

La Fondation n’a pas souhaité commenter la poursuite, qui ne lui avait pas encore été signifiée au moment de publier.

Radio-Canada a toutefois contacté la présidente de la Fondation et le président du conseil d’administration pour obtenir leur version des faits sur les propos que nous a transmis Cherry Smiley. En réponse, la vice-présidente du C. A., Dyane Adam, a fait savoir par courriel que la Fondation a traité l’incident allégué avec le plus grand sérieux en donnant priorité aux préoccupations de la boursière et en lui offrant des ressources pour choisir la façon dont elle voulait aller de l’avant.

La doctorante aurait refusé qu’une enquête indépendante soit menée à ce sujet, selon la Fondation, qui conclut qu’elle n’a ainsi jamais déposé de plainte formelle.

Malgré le refus de la boursière de demander une enquête formelle, la Fondation a continué à l’appuyer jusqu’à l’échéance de sa bourse , précise la vice-présidente.

Dans l’avis de poursuite, Cherry Smiley nie qu’une enquête indépendante ait été proposée.

Stephen Kakfwi n'apparaît plus dans le répertoire en ligne des mentors ni des membres de la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Cherry Smiley poursuit aujourd'hui la Fondation Trudeau qui l'a faite boursière en 2016. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Briser le silence

Dans l’entrevue qu’elle nous a accordée, Cherry Smiley dit avoir finalement accepté un accord informel avec la Fondation, quelques mois après avoir décliné l’entente proposée par l’organisme. Parmi ses conditions : que la Fondation lui garantisse qu’elle n’aura plus à interagir avec Stephen Kakfwi et que la Fondation se dote d’une politique pour prévenir le harcèlement sexuel.

Pendant les négociations, la boursière a eu accès à un expert-juriste de son choix afin d’obtenir des conseils juridiques, à sa demande. La Fondation a accepté de rembourser un maximum de 5000 $ en frais d’avocat et la lauréate a conservé sa bourse qui a été renouvelée pour une quatrième année.

Cherry Smiley a jugé peu après que la Fondation ne respectait pas sa part de l’entente en organisant un événement à Yellowknife, où habite Stephen Kakfwi, ce qui témoigne, selon elle, d’un manque de sensibilité. Dans l’avis de poursuite, elle ajoute que la politique sur le harcèlement sexuel n’a pas été présentée aux membres de la Fondation, comme promis.

La lauréate reproche aussi à la Fondation de ne pas l’avoir soutenue. Je sentais que je portais un secret partout avec moi. On s’attendait à ce que j’agisse comme si rien ne s’était passé. Comme si je n’avais rien vécu de traumatisant.

Par écrit, la Fondation affirme plutôt que la politique sur la prévention du harcèlement sexuel, à laquelle Cherry Smiley a été invitée à contribuer, a été présentée lors d’événements organisés par la Fondation et communiquée par courriel aux membres.

Des informations sensibles et confidentielles

L’organisme soutient avoir organisé plusieurs discussions en personne avec la boursière, son conseiller juridique et ses accompagnateurs. Des arguments qui sont repris dans une lettre du C. A. envoyée aux boursiers en décembre dernier dont Radio-Canada a obtenu copie.

Le président, Patrick Pichette, y affirme que le conseil a appris avec déception que de nombreux lauréats ont décidé de ne pas assister à un gala virtuel prévu en novembre dernier à la demande d’une boursière qui avait appelé au boycottage . Il estime qu’il est de la responsabilité de la Fondation de réagir à ces allégations, même si cela est fait à contrecœur .

Il est important pour tous.tes ceux et celles qui ont à cœur la Fondation et leur place au sein de sa communauté que nous défendions notre intégrité. Une citation de :Patrick Pichette, l’ancien président du conseil d’administration de la Fondation

Dans le courriel, où les noms de Cherry Smiley et de Stephen Kakfwi ne sont jamais mentionnés, Patrick Pichette avance que la Fondation a travaillé sans relâche à offrir soutien et réconfort à la boursière.

Il ajoute que la présidente, Pascale Fournier, ainsi que les membres du conseil d’administration ont passé d’innombrables heures à travailler directement avec la boursière pour explorer d’autres façons de la soutenir.

Cherry Smiley allègue, dans l’avis de poursuite, que la Fondation a ainsi divulgué à un très large réseau des informations sensibles et confidentielles à son sujet et qu’il s’agit d’une forme de diffamation à son égard.

La plaignante soutient que ce communiqué de la Fondation lui a causé encore plus de détresse et que c’est ce qui l’a poussée à poursuivre l’organisme.