Au début des années 1900, l’homme d'affaires Chang Toy a acheté un lot d'environ 9 mètres de largeur au coin des rues Pender et Carrall. Mais la Ville de Vancouver a eu besoin d’élargir une de ses rues, expropriant du coup une majeure partie du terrain. Le propriétaire se retrouva avec un lot d'à peine 1,80 mètres de largeur.

Personne ne pensait qu’il arriverait à faire quelque chose avec ça , raconte Rod Chow.

Toy a parié qu’il pourrait construire un édifice sur la mince parcelle de terre qu’il lui restait. Il engagea donc des architectes locaux pour l’aider à construire l’édifice en acier, aussi connu sous le nom de l'édifice Sam Kee.

La structure du 8, rue Pender Ouest allait à la longue obtenir le titre de l’édifice le plus étroit au monde, selon le Livre Guinness des records.

Rod Chow confie que son père, l’homme d'affaires de renom Jack Chow, a acheté l’édifice en 1985 avec une autre bâtisse, située de l’autre côté de la rue, ainsi que le stationnement derrière, dans le but de s’établir dans la communauté.

Bien que la pandémie a eu un impact important sur le quartier chinois, et que la situation d’itinérance et de la crise des surdoses frappent le quartier voisin du Downtown Eastside, M. Chow confirme que l’édifice historique et son entreprise ne quitteront pas le quartier.

Le père de Rod Chow, Jack Chow, a choisi l'édifice commercial le plus étroit au monde pour y établir sa compagnie d'assurances. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Mon père a toujours tenu à être ici, dans le Chinatown. Il était visionnaire. Il a tout fait pour aider le quartier, en y créant des opportunités d'affaires. Il avait un réel attachement pour ce quartier. Nous sommes ici pour rester , affirme Rod Chow.

Une des preuves de ce côté visionnaire est le projet de rénovation de 2016 qui a permis aux clients de recevoir un service à partir du trottoir, ce qui a contribué à doubler le chiffre d’affaires de l'entreprise.

Nous étions prêts pour la pandémie , atteste le propriétaire de l'édifice.

Michael Tan, le coprésident du Vancouver Chinatown Legacy Stewardship Group, se dit heureux d’entendre que des entreprises qui sont dans le quartier depuis des décennies sont déterminées à y demeurer.

Selon cette association, le taux d’édifices vacants serait d’environ 18 %, ce qui équivaudrait à un local commercial sur cinq dans ce quartier historique.

L'édifice Sam Kee est situé au 8, rue Pender Ouest, dans le quartier chinois de Vancouver. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

C’est très important que ces entreprises soient maintenues et préservées pour les futures générations, parce qu’elles contribuent à renforcer les liens de la communauté , affirme Tan.

Selon les informations d’Ashley Moliere