Enquête sur la Trump Organization : un grand jury examinera la preuve

Le procureur du district de Manhattan, à New York, a réuni un grand jury spécial pour examiner la preuve dans le cadre d'une enquête criminelle sur les pratiques commerciales de l'ancien président Donald Trump, ont révélé mardi deux médias américains.

Ce développement laisse supposer que le bureau de Cyrus Vance fils a nettement progressé dans sa vaste enquête, qui dure depuis deux ans et qui porte sur des transactions ayant précédé la présidence de Donald Trump.

Cela implique aussi qu'il estime que les preuves démontrent un crime, soit commis par Donald Trump lui-même, soit par quelqu'un de proche de lui ou de son entreprise, selon le Washington Post, qui cite deux sources au fait du dossier ayant requis l'anonymat.

Cela signale parallèlement que le procureur de Manhattan serait prêt à réclamer des inculpations, indique l'Associated Press, qui a confirmé les informations du Washington Post auprès d'une source.

En février dernier, le bureau de M. Vance a pu mettre la main sur les déclarations de revenus et d'autres documents financiers personnels et corporatifs de Donald Trump sur une période de huit ans, soit de 2011 à 2018, à l'issue d'une longue bataille judiciaire qui s'est terminée devant la Cour suprême.

Lancée en 2018, l'enquête portait au départ sur les paiements effectués lors de la campagne présidentielle de 2016 à deux ex-maîtresses présumées de Donald Trump dans la foulée de révélations de l'ancien avocat personnel et ex-homme de confiance de Donald Trump, Michael Cohen. Ce dernier a d'ailleurs été condamné dans ce dossier.

L'enquête s'est ensuite élargie à de possibles fraudes bancaires et à l'assurance. Michael Cohen a déclaré devant le Congrès en 2019 que son ancien client surestimait son patrimoine financier lorsqu'il transigeait avec les banques, tout en le minimisant auprès du fisc.

Selon le Washington Post, le procureur de Manhattan se penche aussi sur des compensations versées aux cadres supérieurs de la Trump Organization, mais non déclarées, comme des appartements ou des frais de scolarité.

Au cours des dernières semaines, l'enquête a d'ailleurs semblé se focaliser sur le dirigeant principal des finances de longue date de la Trump Organization, Allen Weisselberg. Son ancienne bru, Jen Weisselberg, a coopéré avec les enquêteurs et il semble qu'elle ait remis aux enquêteurs des documents liés à ces questions.

D'après le Washington Post, le grand jury convoqué par Cyrus Vance fils se rencontrera trois jours par semaine pendant six mois, période pendant laquelle il examinera aussi d'autres affaires sans lien avec le dossier Trump.

Tout au long de son enquête, M. Vance a eu recours à un grand jury pour émettre des assignations à comparaître et des ordonnances de production de documents. Le groupe a continué à travailler pendant la pandémie, même si d'autres grands jurys faisaient relâche et si plusieurs activités judiciaires étaient suspendues.

Dans une déclaration publiée sur son site web en soirée, l'ancien président s'est de nouveau posé en victime d'enquêtes motivées par des raisons politiques.

Aucun autre président dans l'histoire n'a eu à supporter ce que j'ai dû endurer. Une citation de :Donald Trump, ancien président des États-Unis

C'est la poursuite de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine , s'est plaint le résident de Mar-a-Lago, qui a profité de l'occasion pour critiquer de nouveau l'enquête sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016 ainsi que les deux procédures de destitution qui l'ont visé.

L'ancien locataire de la Maison-Blanche prétend voir dans ces enquêtes un complot démocrate visant à faire taire ses électeurs et à l'empêcher de briguer à nouveau la présidence des États-Unis.

Deux enquêtes plutôt qu'une

Parallèlement, les pratiques commerciales de la Trump Organization font l'objet d'une autre enquête, menée par la procureure de l'État de New York, Letitia James. La semaine dernière, Mme James a indiqué que l'enquête de nature civile avait maintenant une composante criminelle.

Elle a précisé qu'elle avait conséquemment affecté deux avocats pour collaborer avec le bureau du procureur de Manhattan.

L'automne dernier, le New York Times avait révélé que Donald Trump a évité de payer des impôts fédéraux sur le revenu pendant 11 des 18 années examinées par le quotidien et n'avait payé que 750 $ en 2016 et 2017.

Contrairement à tous ses prédécesseurs depuis les années 1970, Donald Trump a toujours refusé de rendre ses déclarations de revenus publiques, alimentant ainsi les spéculations sur l'étendue de sa richesse ou sur de potentiels conflits d'intérêts, notamment avec d'autres pays.