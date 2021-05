Pornographie juvénile : un tribunal exclut la preuve amassée contre un journaliste

Nicolas Laffont, qui fait face à six chefs d'accusation en lien avec de la pornographie juvénile, pourrait échapper à son procès. La Cour du Québec rejette la preuve amassée contre lui puisque les mandats de perquisition ne respectent pas la Loi sur la protection des sources journalistiques.

L'inconduite policière est grave. Admettre en preuve des éléments obtenus dans les conditions décrites enverrait le message que les tribunaux tolèrent de graves écarts de la part des policiers et ternirait la réputation du système judiciaire , conclut la juge Josée Bélanger dans une décision de 29 pages rendue publique mardi.

Nicolas Laffont, 34 ans, est éditeur et rédacteur en chef de 45e Nord, un média en ligne qui se consacre à l'actualité militaire. Il est accusé de possession et distribution de pornographie juvénile entre 2015 et 2017.

À l'hiver 2018, après plusieurs signalements d'un fournisseur de service Internet, le sergent-détective Vincent Sévigny du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a demandé trois mandats de perquisition à un juge de paix magistrat pour saisir le matériel informatique de Nicolas Laffont.

Au total, 2109 fichiers-images et 814 fichiers-vidéos ont été retrouvés dans les ordinateurs et cellulaires de l'accusé. La majorité des fichiers montre des enfants prépubères, plus de garçons que de filles , décrit la juge Bélanger.

Une loi qui découle de l'affaire Lagacé

Or, le sergent-détective Sévigny savait que M. Laffont était journaliste, mais ignorait que la Loi sur la protection des sources journalistiques, entrée en vigueur le 18 octobre 2017, fait en sorte qu'il y a un nouvel article au Code criminel qui s'applique exclusivement aux mandats de perquisition qui visent des journalistes afin de protéger leurs sources.

Les mandats de perquisition autorisés sous l'article 487 du Code criminel par une juge de paix magistrat sont invalides et auraient dû être autorisés en vertu de l'article 488.01 du Code criminel , explique la juge Bélanger, qui souligne que les perquisitions sont abusives .

L'article 488.01 encadre la procédure d'émission des mandats, autorisations et ordonnances qui concernent les communications d'un journaliste et les documents qu'il a en sa possession. Un juge de paix magistrat ne peut les autoriser. L'article permet à la Cour du Québec ou la Cour supérieure d'assortir un mandat de conditions pour protéger la confidentialité des sources journalistiques et limiter la perturbation des activités journalistiques .

Dans le cas de Nicolas Laffont, tous les documents saisis auraient dû être placés dans un paquet scellé dans un lieu où le public n'a pas accès .

Ainsi, non seulement les mandats de perquisition dans la présente affaire, n'ont pas été décernés par un juge qui avait la compétence requise sous l'article 488.01 (2) du Code criminel, mais de plus aucune condition n'a été ordonnée pour leur exécution en vue de protéger les sources journalistiques , déplore la juge Bélanger.

Ignorance flagrante de la loi , selon la juge

Dans le cadre de l'enquête contre Nicolas Laffont, le matériel informatique saisi a été traité et visionné par plusieurs personnes qui ont donc eu accès sans réserve à son matériel journalistique. Il s'agit d'un cas d'ignorance flagrante de la loi, tant de la part du sergent-détective Sévigny que de la direction du SPVM; ce qui constitue une inconduite grave de l'État , estime la juge, qui invalide les trois mandats de perquisition et accueille la requête en exclusion de la preuve de l'accusé.

La décision de donner gain de cause à Nicolas Laffont mine sérieusement la preuve de la poursuite. Les éléments de preuve obtenus en violation de la Charte sont fiables et essentiels à la preuve de l'intimée. Sans eux, elle n'a plus de preuve au soutien des accusations.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales Jérôme Laflamme a indiqué vouloir analyser le dossier avant d'annoncer si un procès aura lieu.

Me Claudia Morin Bérubé représente l'accusé. Le dossier revient devant le tribunal le mois prochain.