Une autre éclosion de COVID-19 au Manoir Champlain

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme qu'une éclosion est en cours dans une résidence pour aînés privée de Chicoutimi.

[...] Ça touche une dizaine de personnes actuellement. La santé publique procédera à du dépistage massif au cours des prochains jours pour circonscrire l’éclosion , a fait savoir, mardi soir, le conseiller cadre aux relations médias du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pierre-Alexandre Maltais, par courriel.

Puisque l’établissement touché par l'éclosion n’est pas lié au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , la direction ne peut confirmer qu'il s'agit du Manoir Champlain. L'éclosion survient au moment où s’achève la campagne visant à administrer la deuxième dose de vaccin contre le coronavirus aux résidents qui vivent en RPArésidence privée pour aînés .

Conseillère syndicale pour le Syndicat québécois des employés de service ( FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec ), Annie Potvin signale que des employés ont été retirés de leur milieu de travail et devront demeurer en isolement le temps d’obtenir les résultats de leur test de dépistage. Annie Potvin ne peut dire précisément combien de personnes ont été retirés, mais tous sont des employés d’entretien affiliés à son syndicat. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail ( CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ) est entrée en scène.

Les résidents ont été isolés. Il y aurait une dizaine de cas. Une citation de :Annie Potvin, représentante, Syndicat des employés de service du Manoir Champlain

Il n’a pas été possible de discuter avec la direction de l’établissement mardi soir.

Deux milieux en éclosion

L'éclosion au Manoir Champlain ne se retrouve pas dans dans la mise à jour quotidienne publiée par Québec. Le document intitulé L'État de situation des cas actifs et des décès par RPArésidence privée pour aînés en date du 24 mai 2021 n'a rapporté aucun cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis la fin du mois de janvier.

Mardi, dans un tableau recensant les milieux d’éclosions publié par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , il est cependant question de deux milieux d’hébergements comptant 10 cas ou plus. Si l’on se base sur ces informations, une autre résidence privée située sur le territoire du réseau local de service (RLS) de Jonquière serait aussi touchée par une éclosion où une quinzaine de cas ont été dénombrés.

Sur Facebook, un proche de résidents du Manoir Champlain a déploré le fait qu’il soit à nouveau impossible de sortir [nos] parents de la résidence en raison d’une éclosion. La même personne a aussi écrit à Radio-Canada pour rapporter l'éclosion.

Les personnes âgées atteintes au Manoir Champlain auraient des symptômes beaucoup plus légers en raison du vaccin. Certains seraient même asymptomatiques, selon ce qu'il a été possible d'apprendre.

Durement éprouvé

Lors de la deuxième vague de COVID-19, en novembre 2020,le Manoir Champlain a été frappé de plein fouet par le virus. Plus de 200 résidents et une cinquantaine d’employés ont contracté la maladie à ce moment. Près d'une vingtaine de personnes sont décédées après avoir été infectées. La Croix-Rouge avait même été déployée à la résidence de la rue Jacques-Cartier pour donner un coup de main au personnel.