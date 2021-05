COVID-19 : 64,6 % de la population adulte vaccinée en Colombie-Britannique

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le nombre d’hospitalisations en raison de la maladie a légèrement augmenté au cours des dernières 24 heures, passant de 292 lundi à 301 mardi, alors que 93 personnes sont aux soins intensifs.

La province souligne aussi l’administration de 2 927 487 doses de vaccins depuis le début de la campagne d’immunisation à la mi-décembre. Parmi celles-ci, 148 580 sont de secondes doses.

Cela veut dire que 64,6 % de la population adulte a reçu une première dose du vaccin , indiquent la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry et le ministre de la Santé, Adrian Dix, dans leur communiqué.

Alors que le nombre de cas est à la baisse et que le taux d’immunisation augmente, nous pouvons avancer avec détermination tout en mesurant nos progrès afin de demeurer sur la bonne voie , ajoutent-ils.

En vertu du plan de déconfinement présenté mardi par la province, les déplacements interrégionaux non essentiels sont toujours restreints jusqu’à la mi-juin, mais les Britanno-Colombiens peuvent se rassembler en petits groupes et se rendre dans les restaurants et les salles de sport.