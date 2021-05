COVID-19 : plus de la moitié des Nord-Ontariens ont reçu une première dose du vaccin

Alors le taux de nouveaux cas de COVID-19 demeure relativement bas dans la plupart des secteurs du Nord de l’Ontario, à l’exception du Bureau de santé Porcupine, les bureaux de santé publique de la région ont distribué au moins une dose de vaccin à plus de 50 % de la population.

Selon les données les plus récentes des autorités sanitaires du Nord de l’Ontario, compilées par Radio-Canada, c’est 50,7 % de la population qui est au moins partiellement vacciné contre la COVID-19.

Ces pourcentages sont calculés en fonction de la population lors du recensement de 2016.

Les Services de santé du Timiskaming (SST) ont la proportion de personnes partiellement vaccinées la plus élevée dans le Nord, soit 58,5 %.

Les SSTServices de santé du Timiskaming ont recensé un seul nouveau cas depuis le 20 mai et comptent 4 cas actifs.

Le Bureau de santé Porcupine (BSP), qui compte en ce moment la grande majorité des cas actifs de COVID-19 dans le Nord de l’Ontario, suit avec 53,6 % de la population qui a reçu une première dose de vaccins.

Le BSPBureau de Santé Porcupine offrira des séances de vaccination sans rendez-vous à Timmins, jeudi, vendredi et samedi, après le succès des séances de la semaine dernière.

Il y a eu 21 nouveaux cas signalés mardi par le BSP, dont 11 dans la région de la baie James et de la baie d’Hudson, 8 à Timmins et 2 dans le secteur de Cochrane, Matheson, Iroquois Falls et Smooth Rock Falls.

Le Bureau de santé Porcupine a atteint un nouveau sommet dimanche avec 77 nouveaux cas, et en a enregistré 282 dans les 7 derniers jours, ce qui équivaut à 354 cas par 100 000 habitants.

C’est de loin le taux d’infection le plus élevé dans le Nord de la province, alors que varie entre 9 et 20 cas par 100 000 habitants dans les 6 autres circonscriptions sanitaires de la région.

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a ajouté 1 seul cas mardi à son bilan, ainsi que 6 guérisons et 2229 doses de vaccins administrés depuis la mise à jour précédente.

Cette région a atteint un taux de vaccination partielle de 52,6 %.

Le district de Thunder Bay a aussi atteint le cap de 50 % de personnes ayant reçu une première dose de vaccin, grâce à près de 10 000 doses administrées entre le 16 et le 22 mai.

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a ajouté 4 cas à son bilan mardi, ce qui inclut les chiffres de dimanche et de lundi.

De son côté, Santé publique Sudbury et districts devraient avoir offert une première dose à 50 % des résidents d’ici la fin de la semaine en conservant le rythme de vaccination des derniers jours.

Le bureau de santé a annoncé un décès lié à la COVID-19, le 30e au total sur son territoire.

Le nombre de cas actifs reste stable, avec 2 nouveaux cas dans le Grand Sudbury et une guérison.

Santé publique Algoma a recensé 2 nouveaux cas mardi, ainsi que 15 guérisons.

Il s’agit encore de la région du Nord de l’Ontario avec le moins grand nombre de doses administré par 100 000 habitants, mais la vaccination s’est accélérée dans la dernière semaine.

Le bureau de santé, qui dessert Sault-Sainte-Marie et les environs, a offert une première dose de vaccins à 45 % de la population.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest (BSNO) suit de près avec 44 % de la population ayant reçu au moins une dose. Cependant, cette région compte plus d’enfants que le district d’Algoma.

Le BSNOBureau de santé du Nord-Ouest a donc vacciné une plus grande proportion des personnes admissibles (12 ans et plus).

De plus, les chiffres du BSNOBureau de santé du Nord-Ouest , tout comme ceux du BSPBureau de Santé Porcupine , n’incluent pas les résidents des Premières Nations isolées du Grand Nord de l’Ontario qui ont été vaccinées lors de l’Opération Immunité des collectivités autochtones.