Un début de saison des feux de forêt plutôt calme prévu aux T.N.-O.

Selon le gestionnaire de la Division de l’aménagement des forêts des T.N.-O.Territoires du Nord-Ouest , Richard Olsen, les fortes averses de neige de cet hiver risquent de garder les forêts du territoire plutôt humide pendant une bonne partie de l’été.

Nous constatons qu'il y a beaucoup d’eau stagnante dans les forêts de nombreuses régions du territoire, explique-t-il. Une grande partie du combustible des forêts est saturée, il faudra un certain temps avant que ces zones commencent à se dessécher.

Les prévisions laissent présager des mois de mai et juin sous la moyenne dans l’ensemble du territoire, malgré certains endroits plus secs qu’à l’habitude plus au nord, dans les régions du Sahtu et du Beaufort Delta.

Dans le sud du territoire, plus spécifiquement dans les régions du Dehcho et du South Slave, l’indice de sécheresse est plus bas que ce dont aucun de nous ne peut se souvenir, dit-il. Nous n’avons jamais vraiment vu ce genre de conditions au printemps.

Il ajoute toutefois que les projections qu’ils utilisent dans leurs prévisions ne sont pas parfaites et sont notamment peu fiables cette année.

L’an dernier, la saison annoncée comme étant plus occupée qu’à la normale s’est avérée être l’une des plus calmes enregistrée au territoire, en raison de la pluie et du temps maussade de l’été.

En moyenne depuis 10 ans, 209 feux brûlent jusqu’à 6500 kilomètres carrés. L’an dernier, les autorités n’ont recensé que 71 feux de forêt s'étendant sur un peu plus de 190 kilomètres carrés.

Presque toutes les équipes de pompiers seront prêtes et à leurs postes dès la mi-juin. Photo : Radio-Canada / archives

Cette année encore les autorités demandent aux Ténois de faire attention à leurs feux de camp pour éviter le nombre de feux déclenchés par des humains.

Les humains sont la cause de 15 à 20 % des feux de forêt chaque année, selon Richard Olsen.

Plus de ressources déployées

Malgré les prévisions rassurantes, le gouvernement a quand même augmenté sa présence sur le territoire cette année. Trois équipes de quatre ont été ajoutées, pour un total de 24 équipes de pompiers, et un cinquième avion-citerne sera aussi déployé.

Selon Richard Olsen, la stratégie de ces équipes sera de s’attaquer aux feux le plus vite possibles pour minimiser les ressources nécessaires et éviter d’avoir à dépendre des ressources d’autres provinces ou territoires.