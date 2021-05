Alerte de tornade dans la région de Gogama et Foyelet

Environnement Canada a publié vers 18 h 47 mardi soir une alerte de tornade en raison d’un orage violent qui se trouvait près du lac Little Antler, au sud-ouest du village de Chapleau. L'alerte a été levé 30 minutes plus tard, mais une nouvelle alerte a été lancée à 19 h 28, puis s'est déplacée vers Gogama et Foyelet.