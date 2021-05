Alerte d’orages violents levée dans le secteur de Papineauville-Chénéville

Environnement Canada a finalement levé son alerte d’orages violents dans les secteurs de Papineauville-Chénéville, Papineau-Labelle et de la rivière du Lièvre, en fin de journée, mardi.

Les météorologues surveillaient un orage violent pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d’une pièce de cinq cents et de la pluie forte , est-il indiqué sur le site internet d’Environnement Canada.

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes , prévient Environnement Canada, qui rappelle également que la foudre tue et blesse des Canadiens chaque année et que, quand le tonnerre gronde, il est recommandé de vite rentrer à l'intérieur .

Environnement Canada a finalement levé son alerte en fin de journée mardi, expliquant que les orages violents ont faibli ou ont quitté la région .

Selon les critères d'Environnement Canada, une alerte d'orages violents est émise lorsqu'il y a ou qu'il y aura des orages qui s'accompagnent ou qui s'accompagneront probablement d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles.