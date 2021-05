À la recherche de solutions pour créer des places en garderie

Les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine étaient les premières à être consultées dans le cadre d'une rencontre virtuelle.

Le ministre souhaite que ces consultations servent d'assises à la réforme du réseau qu'il souhaite entreprendre.

Il espère aussi qu'à terme, tous les enfants du Québec qui en ont besoin puissent avoir une place en garderie.

La fondatrice de Ma place au travail, Myriam Lapointe-Gagnon, était présente à cette consultation. Elle affirme avoir été invitée à la dernière minute.

Selon elle, le ministre de la Famille doit gérer en priorité le manque de places en garderie qui sévit en ce moment, tout en poursuivant ses consultations.

Ma place au travail demande à ce qu'il y ait un plan d'urgence de sortie de crise national. Une citation de :Myriam Lapointe-Gagnon, fondatrice de Ma place au travail

Ça se peut se faire en ayant aussi des consultations. [On peut] se dire : on va mettre des choses en place maintenant, pour soutenir les familles financièrement et pour valoriser la profession... comme on l'a vu dans les CPE, explique-t-elle.

Mme Lapointe-Gagnon soutient aussi que le gouvernement provincial ne devrait pas attendre les transferts fédéraux pour la création de nouvelles places en garderie.

Selon elle, Québec pourrait dès maintenant investir l'argent promis par Ottawa lors de son dernier budget dans le réseau.

De nombreux parents n'ont toujours pas accès à un service de garde pour leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les milieux de garde familiaux ne veulent pas être oubliés

Certains intervenants en milieu familial croient toutefois que ces consultations ne leur accordent pas un droit de parole équitable.

Selon l’Alliance des intervenantes en milieu familial du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, sur 80 personnes présentes à la consultation, seulement une personne représentait les intervenants en milieu de garde familiale.

On avait trois grandes questions à répondre, mais on n'avait pas un temps alloué qui était assez large pour donner toutes nos pistes de solutions , explique la présidente de l'Alliance, Kathy Côté.

Je vous dirais qu'on en a des pistes de solutions, mais on n'a été capable que d'en nommer trois ou quatre par axe. Alors, c'est un peu difficile , ajoute la présidente.

L'Alliance a tout de même déposé un mémoire au ministre et espère qu'il sera pris en considération lors de la rédaction du rapport final de cette consultation.

Un peu plus de 51 000 enfants sont présentement en attente d'une place en service de garde au Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Durant la dernière campagne électorale, la Coalition avenir Québec avait promis de développer 50 000 nouvelles places en garderie. Le ministre Lacombe lui-même a cependant avoué lui-même, l'hiver dernier, que la façon de développer de nouvelles places ne fonctionnait plus.

Un peu plus de 51 000 enfants sont présentement en attente d'une place en service de garde au Québec.

