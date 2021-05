L'industrie du camionnage souffre du manque de conducteurs

L’industrie du camionnage souffre en raison du manque de conducteurs qualifiés. Ceux qui prennent leur retraite sont de plus en plus difficiles à remplacer et la situation freine la croissance de certaines entreprises.

De surcroît, certains camionneurs ne veulent plus faire de longs voyages et préfèrent rentrer chez eux chaque soir. C’est ce que constate Marc Simard, copropriétaire de l’entreprise Transport Simard de Laterrière. Une troisième génération de la même famille est aujourd’hui à la barre de l’entreprise, qui possède une quinzaine de camions et qui pourrait en ajouter autant à sa flotte.

On s'adapte, on trouve des moyens. C'est sûr que c'est un domaine où les plus jeunes sont moins attirés , remarque-t-il.

Pour attirer et retenir des conducteurs, les propriétaires doivent faire preuve d'audace. Attitrer un camion à un employé d’expérience fait partie des solutions mises de l’avant par Transport Simard.

La situation est similaire chez Transcol, où oeuvrent autour de 120 conducteurs. L'entreprise va même jusqu'à afficher ses offres d'emploi sur l'un de ses camions.

Marc Simard, directeur général du Groupe Sylvain Simard, trouve difficile de dénicher des conducteurs qualifiés. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Nous, on le forme [le conducteur] du début. On lui fait prendre sa classe 1 de la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec . On fait le même processus qu'à l'école sensiblement , explique la directrice générale, Caroline Girard, parlant de la formation en milieu de travail.

Il est estimé que 18 000 postes de conducteurs de camions seront disponibles au Québec d'ici 2025. Pour les pourvoir, l'industrie mise sur les jeunes et les immigrants. Des allégements fiscaux sont aussi réclamés pour les travailleurs plus âgés qui pourraient accepter de prendre leur retraite plus tard.

La directrice générale de Transcol, Caroline Bouchard. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Lors des consultations prébudgétaires, nous travaillons à faire des représentations aux deux niveaux de gouvernement pour inciter notre main-d'œuvre expérimentée, ceux qui seraient admissibles à une retraite, mais qui ne voient plus d'avantages fiscaux à continuer à travailler. On se fait dire, je peux continuer à travailler, mais je vais le donner en impôts , rapporte le président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux.

Le taux de placement des étudiants qui obtiennent leur diplôme d'études professionnel ( DEPDiplôme d'études professionnelles ) en transport par camionnage est d’environ 85 %.

D'après le reportage de Claude Bouchard