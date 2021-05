Le salon de l’emploi autochtone MAMU! en mode virtuel

De l'information sur des emplois sera offerte dans quatre villes, soit Val-d’Or, Montréal, Québec et Sept-Îles.

L’événement est organisé par Stratégie urbaine, une branche de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ), avec la collaboration des Centres de service en emploi et formation (CSEF) des quatre villes.

Les éditions passées étaient réservées à la région de Montréal, mais le format virtuel permet aux organisateurs d’ouvrir des salons de clavardage un peu partout au Québec.

C’est sûr qu’on a été vers nos partenaires déjà, on a des partenaires dans chaque région, mais je vois beaucoup beaucoup plus d’employeurs qui s’inscrivent qu’on a jamais travaillé avec dans le passé. Alors c’est vraiment le fun, on ouvre les portes à créer des partenariats avec beaucoup plus d’employeurs qui, peut-être, ne nous connaissaient pas avant , explique Shannon Goedike, directrice Stratégie urbaine.

Plus d’une centaine d’entreprises offriront jusqu’à 1500 postes partout au Québec.

Stratégie urbaine, ainsi que les CSEF, ont pour mission d’offrir et d’aider dans leurs recherches des emplois et des formations pour les Autochtones vivant en milieu urbain. Ils les soutiennent et les accompagnent également dans toutes leurs démarches.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site de MAMU! et pourrons ainsi clavarder avec des employeurs entre 9 h et 18 h. Des entrevues sur Zoom pourront également prendre place si la situation se présente.

Il y aura cinq salles virtuelles, une pour chaque ville et une pour le Québec en général, où des employeurs offrant des postes sur plusieurs territoires pourront discuter avec les personnes en quête d’emploi.

Une prière d’ouverture ainsi que des chants traditionnels auront lieu au cours de la journée. Des prix de participation seront remis aux personnes inscrites.