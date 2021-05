Crise politique au Mali : des Ontariens d’origine malienne sont inquiets

La Torontoise, Ouma Kalsou Walet Ali dit ne pas être surprise de la tournure des événements. Elle a suivi avec attention la montée des tensions au Mali. Elle dit toutefois être inquiète et incertaine de la suite que prendront les événements. Les écoles et les banques sont fermées, c’est assez dur pour les parents , dit-elle.

Pour elle, un retour aux urnes et un président démocratiquement élu serait une bonne piste de solution à la crise que vit actuellement son pays natal.

J’ai de la famille là-bas et l’on espérait quand même une bonne transition. Là, c’est le flou total. On en sait plus.

Une citation de :Ouma Kalsou Walet Ali, Toronto