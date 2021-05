COVID-19 : 387 nouvelles infections et 9 décès de plus en Alberta

Le nombre de cas actifs d'infection au SRAS-CoV-2 continue de diminuer en Alberta, alors que la province enregistre 387 nouveaux cas d'infection, ce qui représente le nombre de nouvelles contaminations le plus bas depuis la mi-mars.

Neuf décès supplémentaires dus à la COVID-19 sont également signalés.

Le nombre total de cas actifs d'infection en Alberta s’établit à 12 078, soit similaire à ce que la province présentait à la mi-janvier. Le nombre total de décès dus à la COVID-19 est désormais de 2192.

Les cas actifs ont diminué de 52 % par rapport à leur pic de début mai, selon la médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw.

Le taux de reproduction de l'Alberta, ou valeur R, au cours de la semaine dernière était de 0,67. Cela signifie qu'une personne atteinte de la COVID-19 contamine moins d’une personne en moyenne.

Le nombre d'hospitalisations baisse également : 565 personnes sont hospitalisées (569 lundi), dont 158 aux soins intensifs (161 lundi).

Nombre de cas actifs par zone sanitaire : Zone de Calgary : 5133 cas

Zone d’Edmonton : 3088 cas

Zone du Centre : 1289 cas

Zone du Sud : 678 cas

Zone du Nord : 1877 cas

Zone inconnue : 13 cas

Au cours du long week-end, plus de 16 000 personnes ont été testées et plus de 86 000 ont été vaccinées. Au total, environ 2,55 millions de doses de vaccin ont été administrées.

Dernière ligne droite

Nous sommes en ce moment confrontés aux derniers kilomètres d’une longue course, les plus durs, selon la Dre Deena Hinshaw.

D’ailleurs la province est en train d’étudier un calendrier permettant le raccourcissement des 16 semaines d’attente entre les deux doses, selon elle.

« Avec le nombre de cas qui diminue et l'administration de doses de vaccins qui augmente chaque jour, nous approchons rapidement du point où nous pourrons commencer à assouplir les restrictions en toute sécurité », dit-elle.

Le premier ministre Jason Kenney, ainsi que le ministre de la Santé, Tyler Shandro, et Doug Schweitzer, le ministre de l'Économie, de l'Emploi et de l'Innovation, présenteront une stratégie d’assouplissement des restrictions en conférence de presse, mercredi à 11 h 30.