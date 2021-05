Appel à la communauté pour aider les aînés à vivre et vieillir en santé en milieu rural

Une meilleure accessibilité aux services de santé et au transport, entre autres, permettrait aux aînés en milieu rural de résider plus longtemps dans leur domicile, selon un rapport de recherche réalisé par le Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda en collaboration avec la Table des aînés de Rouyn-Noranda.

Le projet de recherche Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux vise à trouver des pistes de solutions pour permettre aux aînés de rester chez eux en milieu rural plutôt que de déménager en milieu urbain.

La coordonnatrice de recherche pour le projet, Kathleen Baldwin, rapporte que la santé est un facteur déterminant pour demeurer dans son patelin.

Si je n’ai pas accès nécessairement aux services de santé, ma santé peut en venir à se détériorer. Ça va m'amener à avoir besoin de davantage de services qui sont plus en ville, puis ça va amener différents éléments où les gens vont devoir quitter, faute de ressources dans leur milieu et à regret , explique-t-elle.

Maurice Migneault, qui a participé au projet, a passé sa vie à Mont-Brun et tient ardemment à y demeurer. Selon lui, la pandémie démontre les bienfaits de rester en ruralité.

On est libres, on n’a pas vu d’autres personnes âgées, on peut sortir dehors, on a le grand air, l’espace. On n’est pas pris , indique-t-il.

Léandre Lahaie, membre du comité de projet et président de la Bastide des aînés de Beaudry, abonde dans le même sens : le sentiment d’appartenance au domicile et au quartier joue un rôle prépondérant.

C’est certain que si tu quittes ton quartier, tu t'approches de certains services, mais tu t'éloignes du monde que tu connais [...] C’est pour ça que les gens ont l’impression de s’expatrier d’une certaine façon dans un monde qui ne leur est pas familier. Une citation de :Léandre Lahaie, membre du comité de projet et président de la Bastide des aînés de Beaudry

C’est notre milieu, ce sont nos racines. Elles sont plantées bien solides ici. C’est un peu comme déraciner un arbre, on perd tous nos repères , ajoute Maurice Migneault.

Quelles sont les solutions?

Plusieurs pistes de solutions sont mentionnées dans le rapport, notamment de favoriser les soins de santé de proximité, comme dans les CLSC locaux ou à domicile.

C’est certain que l’on veut s’asseoir avec le CISSS éventuellement, indique Kathleen Baldwin. On a déjà des acteurs, que ce soit la Table des aînés ou que ce soit au niveau de l’organisation communautaire, qui vont être avec nous dans notre démarche pour mieux aborder ces thématiques-là.

Autres solutions proposées : mettre en place... Un service de livraison sur le territoire pour l’épicerie et les médicaments;

Un système de navette entre le centre-ville et les quartiers ruraux;

Un bottin ou un annuaire avec des personnes pouvant offrir des services d’entretien et de réparation;

Des conférences sur des services offerts dans les quartiers ruraux.

Des discussions ont commencé avec la Ville pour améliorer l’offre de transport. La Ville de Rouyn-Noranda rapporte que la firme Civilia a entamé la première phase d'une étude d'optimisation sur le transport des personnes.

La prochaine étape consiste à organiser un forum citoyen cet automne afin d’élaborer des projets et des actions favorisant la vie en milieu rural pour les aînés. Le Centre d’action bénévole interpelle les citoyens, les organismes, le CISSS, les élus et les entreprises privées.