Le cœur rouge et or de Nestor : Renee Wilkin raconte la diversité aux enfants

Connue du public en tant qu’auteure, compositrice et interprète, Renee Wilkin est aussi la mère de deux garçons métis de sept ans et neuf ans. Ne trouvant pas d’albums jeunesse parlant de diversité comme elle l’aurait souhaité, elle a décidé d’écrire sa propre série intitulée Les petits géants et peuplée d’enfants qui apprennent, tout doucement, à s’accepter tels qu’ils sont.

Je l’ai comme écrit en cadeau à mes enfants. Une citation de :Renee Wilkin, autrice-compositrice-interprète et autrice

Les thèmes qu’elle aborde collent directement au vécu de ses fils. À la maison, j’ai un petit garçon qui aime vraiment plus les choses qui sont attitrées au genre féminin, normalement, selon la société. Je trouve ça difficile de voir qu’il a des remises en question, juste par rapport à ses goûts, ses centres d’intérêt. Il ne devrait pas être ainsi mis dans des boîtes à un aussi jeune âge , raconte l’autrice.

La diversité par les mots et dans les illustrations

Ainsi, son premier titre, Le cœur rouge et or de Nestor, s’intéresse à la diversité de genre.

Comme son iguane en peluche, recouvert de paillettes réversibles, Nestor a un cœur à deux couleurs. Un côté rouge, semblable à tous les autres cœurs, qui aime jouer avec des blocs et des camions. Et un côté or, unique, flamboyant et attiré par les mêmes jeux que les filles de sa classe.

Nestor et son iguane en peluche recouvert de paillettes réversibles. Photo : Avec la gracieuseté de Renee Wilkin

À quelques jours de son sixième anniversaire, le cœur de Nestor oscille. Il rêve d’une fête toute dorée, mais il a peur de ce que ses amis pourraient en dire.

Quelques pages plus loin, les illustrations d’Annie Boulanger le montrent rassuré, entouré d’amis aimants et de sa famille multiethnique.

Dans tous les tomes, j’ai inclus la diversité partout. J’ai parlé étroitement avec l’illustratrice et c’était important pour moi que les enfants, ils n’aient pas tous les dents parfaites. Il y en a à qui il manque des dents, il y en a qui sont échevelés, ils n’ont pas tous le même type de corps, pas tous les mêmes peaux... , énumère Renee Wilkin.

Les illustrations d’Annie Boulanger montrent le personnage de Nestor rassuré, entouré d’amis aimants et de sa famille multiethnique lors de sa fête d'anniversaire. Photo : Avec la gracieuseté de Renee Wilkin

Métissage culturel et diversité corporelle

Les prochains titres des Petits géants, publiés par Boomerang Éditeur, sont déjà écrits et mettront en scène de nouveaux personnages principaux. Le deuxième livre parlera de métissage culturel tel que le vit son aîné au quotidien. Le dernier traitera d’image corporelle, une question particulièrement chère à la musicienne, qui en fait la promotion à traversses chansons et ses prises de parole.

Je trouve tellement que (mes fils) sont grands, malgré le fait qu’ils sont tout petits. Qu’ils sont conscients de beaucoup de choses, qu’ils sont conscients du regard extérieur. Qu'ils se mettent des fois trop de pression pour des choses (sur lesquelles) à sept ou neuf ans, on ne devrait pas se questionner autant. C’est de là que m’est venu Les petits géants : ils sont petits, mais en réalité, ils ont déjà beaucoup de bagage, ils ont déjà de grandes personnalités , explique-t-elle.

Les prochaines histoires des Petits géants sont attendues en librairies en octobre et en février prochains. Ce sera la fin d’un chapitre, mais peut-être pas d’une saga : Renee Wilkin a tant aimé son expérience d’écriture que d’autres livres pourraient suivre, mentionne-t-elle.