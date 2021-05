La construction d'une usine de cannabis médicinal amorcée à Saint-Prime

La construction du bâtiment devrait être complétée d'ici à la fin de l'été. L'entreprise jeannoise pourra ensuite tenter d'obtenir une licence de production de cannabis médicinal émise par Santé Canada.

Le président de CannaBoréa, Jonathan Lavoie, explique que la période précédant l'obtention de la licence est la plus difficile.

L’enjeu, c’est vraiment d’obtenir la licence rapidement, de pouvoir obtenir les normes de Santé Canada pour pouvoir opérer rapidement. On a un petit peu d’aide financière de la SADCSociété d'aide au développement des collectivités et d’autres partenaires, mais les institutions financières ne sont pas partie prenante. Ce sont des investissements privés et on assume des coûts présentement sans qu’il n’y ait réellement de production à proprement parler , explique le président de CannaBoréa, Jonathan Lavoie.

L’entreprise souhaite commencer ses activités au début de 2022 et a l’intention de produire entre 550 et 650 kilogrammes de cannabis thérapeutique annuellement.

En février dernier, la direction signifiait qu’elle avait pratiquement bouclé son financement. Le projet a été évalué à environ 1,5 million de dollars.

Deux autres projets étaient dans l’air pour la construction d’usines de production de cannabis au Lac-Saint-Jean, nommément à Saint-Félicien et à Desbiens. Ils ont toutefois tous deux été abandonnés.

Avec Annie-Claude Brisson