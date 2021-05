Hausse du prix du bois : des entreprises albertaines ne couperont pas plus d'arbres

Avec le prix du bois d'œuvre qui atteint des niveaux record, il semblerait normal que les scieries albertaines fassent des pieds et des mains pour transformer le plus de pied-planche possible. Pourtant, à la scierie Spray Lake Sawmills, située à Cochrane, au nord-ouest de Calgary, on ne coupe pas plus de bois qu’avant et les quarts de travail des employés n’ont pas allongé.