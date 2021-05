Rufus Wainwright reprendra les chansons de Judy Garland devant Renée Zellweger

Le 10 juin prochain, Rufus Wainwright présentera le dernier concert de sa tournée virtuelle avec un spectacle intitulé Rufus does Judy at Capitol Studios. Il rendra ainsi hommage à l’actrice et chanteuse Judy Garland pour son 99e anniversaire de naissance.

En 2009, Rufus Wainwright recevait sa première nomination aux prix Grammy pour son album-concert Rufus does Judy at Carnegie Hall, une reconstitution du mythique concert de Judy Garland au Carnegie Hall en 1961. Une idée lui trottait dans la tête depuis près de 20 ans.

À ce moment-là, j’habitais à New York, durant une période très sombre, au moment où les États-Unis sont allés en guerre contre l’Irak. J’étais déprimé, mais l’album de Judy Garland [reprenant] son spectacle au Carnegie Hall est un peu devenu comme un talisman, une sorte de symbole d’une période plus riche, plus positive , explique Rufus Wainwright au micro de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18.

Judy Garland vers 1950 Photo : Getty Images / Hulton Archive

Le chanteur reprendra donc ce fameux concert le 10 juin, mais cette fois-ci en direct des studios d’enregistrement de Capitol Studios, à Hollywood. C’est très important comme endroit, parce que finalement c’est dans ce studio que Judy Garland a enregistré plusieurs de ses albums. Je vais utiliser le même microphone qu’elle a utilisé. Et on est à Hollywood, qui est vraiment le cœur de sa légende , affirme-t-il.

Le chanteur sera accompagné de Renée Zellweger, qui fera office de micropublic pour le chanteur dans le studio A de Capitol. Rappelons que l’actrice a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2020 pour son interprétation de Judy Garland dans le film Judy. La sœur de Rufus, Martha Wainwright, fera également une apparition à distance pour interpréter une chanson avec son frère.

Rufus Wainwright a mentionné au passage qu’il avait enregistré beaucoup de matériel durant la pandémie et qu’il aura assurément des sorties à annoncer sous peu. On a produit et on a mixé des spectacles live que j’ai faits, certains avec orchestre, certains en solo. Je ne peux pas trop en parler, mais il va y avoir de nouvelles chansons qui vont sortir.

Le concert virtuel Rudy does July at Capitol Studios sera diffusé en direct sur le site de Rufus Wainwright le jeudi 10 juin, jour du 99e anniversaire de Judy Garland, à partir de 22h30. Il sera disponible en rediffusion jusqu’au 13 juin.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.