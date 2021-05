COVID-19 : 3 décès au Manoir Héritage de Trois-Pistoles

Le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS) confirme que trois personnes sont mortes de la COVID-19 au Manoir Héritage de Trois-Pistoles depuis le début de la troisième vague.

Le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, ne peut toutefois pas confirmer les dates exactes des décès des trois résidents.

Impossible également de savoir si ces personnes avaient été vaccinées et quel était leur état de santé avant d'être atteintes de la COVID-19.

Selon les dernières données, 38 résidents sur environ 75 que compte le Manoir Héritage ont reçu un test positif depuis le début de l'éclosion.

Le 7 mai dernier, le propriétaire de la résidence, Éric Duchesne, écrivait dans un communiqué que des mesures avaient été mises en place dans la résidence pour limiter la propagation du virus. Dans ce document, M. Duchesne disait espérer passer au travers de l'éclosion le plus rapidement possible, sans conséquences graves et surtout sans fatalité.

Si aucun nouveau cas n'est confirmé au Manoir Héritage, l'éclosion pourrait se terminer le 6 juin.

Nous avons tenté de joindre le propriétaire de la résidence, au moment de publier ce texte, il n'avait pas encore répondu à nos messages.