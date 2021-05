Conduite dangereuse : l'ancien lanceur Éric Gagné plaide non coupable

L'ancien joueur étoile de baseball Éric Gagné plaide non coupable à des accusations d'avoir commis un délit de fuite alors qu'il était sous l'influence de la drogue, en juillet 2020 à Terrebonne.

L'ex-lanceur de 45 ans, dont la carrière dans les Ligues majeures a été assombrie par des aveux de dopage, était absent et représenté par son avocat pour sa première comparution au palais de justice de Laval, mardi.

Me Jean-Daniel Debkoski a plaidé non coupable en son nom aux quatre chefs d'accusation qui pèsent contre lui, soit conduite dangereuse, omission de s'arrêter à la suite d'un accident, conduite avec les capacités affaiblies et conduite avec une concentration de drogue dans le sang supérieure à la limite.

Éric Gagné aurait été au volant d'un véhicule utilitaire sport vers 11 h, le matin du 31 juillet 2020 à Terrebonne. Il aurait eu une conduite erratique et serait entré en collision avec deux voitures sur l'autoroute 640 Est, causant des délits de fuite matériels , selon la Sûreté du Québec (SQ). Puis, dans la bretelle vers l'autoroute 40 Est, il aurait heurté un autre véhicule et pris la fuite à pied , selon la SQ, avant d'être arrêté par la police.

Pour l'instant, le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) refuse de préciser quelle substance aurait consommée M. Gagné avant de prendre la route. On parle de drogue en ce moment, c'est tout ce que je peux vous dire , a affirmé le procureur du DPCP Jean-Sébastien Bigras, à la suite de la comparution.

Après l'analyse de la preuve, la gravité et le profil de Monsieur , le DPCP a choisi d'accuser l'ancien athlète, sans antécédents judiciaires, par voie sommaire, ce qui est moins grave qu'un acte criminel. La peine maximale à laquelle il s'expose est de deux ans moins un jour de prison.

Le dossier d'Éric Gagné sera de retour devant le tribunal le 24 août.

Après des débuts plutôt discrets, la carrière d’Éric Gagné a pris son envol en 2002, lorsque les Dodgers de Los Angeles en ont fait leur releveur spécialiste des fins de match. Originaire de Mascouche, celui qui était surnommé Game Over est devenu en 2003 le premier Québécois à remporter le trophée Cy Young remis au meilleur lanceur, grâce à ses 55 victoires protégées.

Éric Gagné a dû accrocher son gant en 2008 après des opérations au coude et au dos. En 2010, Éric Gagné a admis s'être dopé pendant sa carrière en consommant des hormones de croissance.