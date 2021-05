Retour en classe : les parents veulent une directive claire du gouvernement

La frustration et la fatigue se ressentent dans la voix de Paul Baril, un père de trois enfants de Hearst.

Ça fait six semaines depuis la semaine de relâche et on commence à voir les effets de ça, dit-il. L’optimisme dans la maison descend.

En tant que parent, j’ai besoin que le gouvernement se prononce. J’ai un penchant pour retourner à l’école, mais il faut arrêter avec cette incertitude. Une citation de :Paul Baril, père de trois enfants

Ses enfants, qui étaient à l’école en présentiel avant la semaine de relâche, ont hâte d'y retourner. M. Baril espère que le gouvernement dévoilera son plan prochainement.

On veut savoir ce qui se passe. Peu importe le message du gouvernement, son rôle c’est d’informer ses citoyens et de donner des réponses. C’est quelque chose qui manque et ça crée beaucoup d’incertitudes, lance-t-il.

La présidente de Parents partenaires en éducation, Badrieh Kojok, abonde dans le même sens.

Les parents ont besoin d’une réponse claire et de savoir si les enfants vont être en présentiel ou en ligne. Les parents sont fatigués de jongler entre une décision et une autre , indique-t-elle.

Si les autorités savent qu’il n’y a aucune possibilité d’un retour en classe, les parents aimeraient le savoir le plus tôt possible. Une citation de :Badrieh Kojok, présidente de Parents partenaires en éducation

Mme Kojok, de Windsor, aimerait voir son fils retourner à l’école pour la fin de l’année scolaire. Selon elle, c'est aussi ce que souhaite la majorité des parents de la province.

Nathalie Rainville déplore elle aussi le manque de communication de la part du gouvernement en matière des écoles. C’est absurde qu’ils nous fassent attendre sans nous donner une réponse directe , lance-t-elle.

Malgré sa frustration, Mme Rainville de North Bay ne prévoit pas renvoyer ses enfants à l’école, peu importe la décision du gouvernement - quoiqu’ils étaient en présentiel plutôt pendant l’année.

Mes enfants sont bien là où ils sont en ce moment, explique-t-elle. Ils n’ont pas besoin d’apprendre une nouvelle routine. Je crois que la meilleure chose à faire, c’est se reprendre en septembre.

Garder ses enfants à la maison pour assurer une certaine stabilité

Les deux enfants de Chantal Nicholson font l’école virtuelle depuis le début de la pandémie et continueront ainsi, peu importe la décision du gouvernement pour le retour en classe. Cette année, ça a très bien été pour mes enfants , dit-elle.

La mère de famille qui habite Windsor a décidé de garder ses enfants à la maison pour leur offrir un semblant de stabilité et de routine pendant la pandémie.

Changer de l’école en ligne à l’école en personne trop souvent, c’est trop de changements. C’est trop difficile , lance-t-elle.

Megan Spasevski a fait un choix similaire. Sa fille de 6 ans était à l’école en présentiel jusqu’en décembre 2020, avec quelques semaines en février également. Depuis, elle et son petit frère de 3 ans restent à la maison.

C’est très difficile de planifier quoique ce soit, puisque le gouvernement attend souvent à la dernière minute avant de prendre une décision. Une citation de :Megan Spasevski, mère de deux enfants

Les écoles ouvertes, fermées, ouvertes, fermées… c’est trop pour nous. On a décidé de se retirer de ça et de prendre en main l’école à la maison pour nos enfants.

Le Dr Williams recommande l’ouverture des écoles

En conférence de presse mardi, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr David Williams, a déclaré qu’il encourageait l’ouverture des écoles le plus tôt possible.

Il a également conseillé une réouverture des écoles dans les régions où il y a peu de cas de COVID-19, et ce dès lundi prochain. Il affirme d’ailleurs que sa position a toujours été que les écoles devraient être les dernières à fermer et les premières à ouvrir .

Par ailleurs, il y a une pétition qui circule en Ontario qui demande la réouverture des écoles.

La décision de rouvrir les écoles revient au gouvernement Ford. On ne sait pas si et quand une décision sera prise. Une citation de :Le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario

Mais comme le précise le Dr Williams, la décision revient au gouvernement Ford.

En conférence de presse jeudi passé, Doug Ford a promis d’offrir un peu de certitude aux parents prochainement, sans donner de date précise.

De son coté, une porte-parole pour le ministère de l'Éducation dit que le gouvernement continue de s'appuyer sur l'avis des experts pour garder les enfants et le personnel enseignant en toute sécurité.