Le gouvernement provincial a annoncé que les mesures de santé publique relatives aux activités sportives de plein air seront assouplies dès le 30 mai.

En ce qui concerne les sports en salle, cet assouplissement est inscrit dans la deuxième étape de la feuille de route de réouverture.

Une transmission réduite

Cet ajustement de la feuille de route prend en compte la réduction du risque de transmission du virus à l’extérieur. La vaccination aurait aussi permis cet assouplissement des règles sanitaires.

Les habitants de la Saskatchewan ont réduit la propagation de la COVID-19 en se faisant vacciner, a déclaré le premier ministre Scott Moe. La prochaine fois que vous passerez devant un terrain avec des enfants heureux jouant au softball, au football ou au soccer, sachez que vous avez rendu cela possible.

Reprise de la compétition et des matchs

Les compétitions sportives et les matchs pourront être organisés à compter du 30 mai. Des conditions restent toutefois en place, en plus des gestes barrières. Avant l’entraînement et les matchs, les joueurs et les entraîneurs devront s'évaluer en utilisant la grille d’auto-évaluation des symptômes  (Nouvelle fenêtre) proposée par la province.

Les matchs de ligue pourront reprendre mais les tournois devront encore attendre la seconde étape de la réouverture. Le port du masque ne sera pas obligatoire en extérieur.

Seconde étape le 20 juin

La seconde phase du plan d’allègement des mesures sanitaires se confirme pour la mi-juin. Selon la province, l’objectif sera atteint puisque plus de 70 % des résidents de la Saskatchewan âgés de 30 ans et plus ont reçu leur première dose.

Sur le terrain, les restaurants et les bars n’auront plus de limites de clients. Seule la distance physique entre les tables devra être maintenue. Les événements publics, en intérieur, pourront rassembler 150 personnes.

Les résidents des foyers de soins de longue durée et de soins personnels pourront avoir jusqu'à quatre visiteurs à l'intérieur et neuf visiteurs à l'extérieur.