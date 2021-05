Toujours aucune trace de Madison Roy-Boudreau, après 5 jours de recherches

Mardi matin, la sécurité bloquait l'accès à l'entrée de la carrière située près de la rue Sainte-Anne et de la route 11. Il s’agit du même secteur où les autorités ont concentré leurs efforts la semaine dernière.

Tout au long de la journée, des va-et-vient de véhicules ont eu lieu sur le site des recherches.

Il semble que les recherches se passent plus profondément en forêt mardi, puisque contrairement à la semaine dernière, il n'a pas été possible d'apercevoir la trentaine de personnes qui tentent de localiser Madison Roy-Boudreau.

Une carrière située près de la rue Sainte-Anne et de la route 11 est fouillée par les policiers depuis des jours. Photo : Radio-Canada

Vers la fin de l'après-midi, un communiqué officiel de la Ville de Bathurst a confirmé que les recherches n'ont toujours pas permis de trouver l'adolescente ni d'identifier des indices pouvant aider à la localiser.

Il est espéré que les recherches seraient complétées ce soir. Sinon, cette démarche sera complétée le mercredi le 26 mai , peut-on y lire.

La police, qui a été plutôt discrète depuis le début des opérations, prévoit tenir un point de presse jeudi pour faire le point sur la situation. L’heure n’est pas encore connue.

Deux semaines sans nouvelles

Les autorités reconnaissent que plus les jours s'écoulent, plus les possibilités de retrouver Madison Roy-Boudreau saine et sauve s'amenuisent.

La disparition de l'adolescente est jugée suspecte. Les autorités municipales demandent à quiconque qui aurait des renseignements à ce sujet de communiquer avec la Force policière de Bathurst (au 506 548-0420, option 2) ou avec le service anonyme Échec au crime (au 1 800 222-8477 ou en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Madison Roy-Boudreau. Photo : Force policière de Bathurst

Des recherches officielles ont eu lieu mercredi, jeudi et vendredi. Elles ont été suspendues samedi et dimanche à cause du mauvais temps, et elles ont repris depuis lundi.

Madison Roy-Boudreau est âgée de 14 ans. Elle mesure 5 pieds 4 pouces (1,62 m) et pèse 119 livres (54 kg). Elle a les yeux bruns et les cheveux brun pâle. La dernière fois qu’elle a été vue, le 11 mai, elle portait un chandail de molleton gris et un pantalon avec un motif de camouflage.

Avec des renseignements de François Vigneault