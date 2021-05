La situation actuelle est porteuse d'espoir, croit le Dr Donald Aubin

Le directeur régional, le Dr Donald Aubin, a partagé l’optimisme du premier ministre du Québec, François Legautl, qui s’est dit rassuré par la baisse des cas de COVID-19 et du nombre d’hospitalisations.

On voit que le plan qui avait été modélisé à partir de modèles de prévisions épidémiologiques se réalise alors c’est intéressant de voir ça. Ça veut donc dire que les projections qui avaient été annoncées sont en train tranquillement de se mettre en place. C’est encourageant pour tout le monde. On voit qu’on va vraiment dans la bonne direction , a expliqué le Dr Aubin.

Il ajoute qu'il y a loin de la coupe aux lèvres et qu'il n’est pas question de passer de la zone orange à la zone jaune dans un horizon de quelques jours.

Au moins ça va dans le bon sens, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’on soit dans le jaune la semaine prochaine. Ce serait trop rapide , poursuit-il.

Dès vendredi, le couvre-feu de 21 h 30 sera levé et les rassemblements extérieurs de huit personnes maximum, ou de l’ensemble des résidents de deux familles, seront permis. La santé publique ne s’inquiète pas outre mesure, mais rappelle que pour éviter que le train ne déraille, le respect des mesures s’impose.

Si on donne trop de vitesse au train, il risque de quitter la voie et ce n’est pas ce qu’on veut personne , image le directeur régional de santé publique.

Vaccination des 12 à 17 ans

Avant même le déploiement de la campagne en milieu scolaire le 7 juin, 27 % des jeunes de 12 à 17 ans, ce qui équivaut à 4000 adolescents dans la région, ont déjà pris rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

Le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault, se réjouit de voir que les adolescents ou leurs parents ont pris rendez-vous aussi rapidement. La campagne pour cette tranche d’âge s’est ouverte lundi. Pour les jeunes âgés de 12 et 13 ans, le consentement parental est requis.

Perte de vitesse chez les 18 à 30 ans

Si les choses augurent bien pour cette catégorie d’âge, il en est cependant autrement pour le groupe des 18 à 30 ans. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) observe une baisse de la prise de rendez-vous chez les jeunes adultes.

On a un petit ralentissement au niveau du groupe des 18-30 ans. Ça ne va pas mal, mais on sent qu’il y a un léger ralentissement. Je les invite vraiment à prendre rendez-vous. On voit que les plus jeunes sont au rendez-vous. Pour les plus vieux, on a un excellent taux de couverture vaccinale. Chez les 18-30 ans, on a un petit retard , analyse Marc Thibeault.

Le rythme hebdomadaire de doses administrées au Saguenay-Lac-Saint-Jean était d’environ 17 000. Cette semaine, le directeur de la campagne prévoit que 21 000 doses seront injectées à des Saguenéens et des Jeannois.

Les données compilées par la santé publique démontrent que 59,6 % de la population régionale a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Pour le Québec en entier, la moyenne est de 55,7 %. Au Canada, 51,97 % des gens ont reçu au moins une dose de vaccin.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi après-midi, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a affirmé qu’il a bon espoir que tous les Québécois qui ont fait le choix de se faire vacciner auront obtenu leur deuxième dose d'ici au 31 août, ce qui permettra d’atteindre l’immunité collective.

Retour en classe

Le premier ministre Legault a indiqué que l’objectif est que tous les étudiants puissent suivre leurs cours en classe cet automne.

Pour ceux qui vont aller au cégep ou à l’université, trouvez-vous un appartement, ça va être en présentiel , a déclaré le premier ministre.

À ce sujet, la direction régionale de la santé publique pense qu’il faudra déployer un plan, dans le respect des mesures qui seront dictées par Québec, pour permettre aux étudiants de retourner dans les établissements.

Les normes vont être à préciser. Ça, on va le voir au cours des prochaines semaines. Je pense que c’est un objectif intéressant, que les gens puissent retourner en présence , a conclu Donald Aubin.

Mardi, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux régional a recensé 11 nouveaux cas. Deux personnes sont hospitalisées, mais elles ne sont pas aux soins intensifs.

Avec Mélanie Patry et Catherine Gignac