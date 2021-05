Une campagne pour sensibiliser les conducteurs de véhicules hors route

À l'été 2020, des partenaires s'étaient réunis avec l'objectif de trouver des solutions, car chaque année, des conducteurs de VHRvéhicules hors route , que ce soit des motoneiges ou des quads, brisent des terres publiques ou privées. Ces comportements exaspèrent les agriculteurs et propriétaires qui veulent du changement.

La campagne, qui comprend notamment une publicité télévisée avec l'humoriste jonquiérois Philippe Laprise, a pour thème : Respect pour une cohabitation durable.

Il y a des impacts économiques très importants. On pense au monde agricole qui vit des dommages permanents qui peuvent être causés aux différentes cultures, plus traditionnelles, mais aussi aux bleuetières. On parle aussi de la foresterie où on a des investissements qui sont réalisés, mais où on peut briser des plantations si on sort des sentiers, même chose avec la Véloroute qui traverse de bonnes portions de nos terres publiques intramunicipales , a énuméré le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté , Luc Simard.

Si la circulation dans les sentiers représente un enjeu de taille, ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'augmentation des déchets aux abords des sentiers de VHRvéhicules hors route . Dans la société de consommation dans laquelle on est, on achète plein de contenants que l'on tire aux poubelles ou que l'on échappe comme par hasard sur le bord du sentier, a indiqué Étienne Barrette, président du syndicat de l'UPA dans Maria-Chapdelaine. [...] On est aussi de plus en plus allumé en agriculture à ne pas transporter des maladies d'une culture à une autre, des mauvaises herbes d'une culture à une autre.

En plus de la campagne de communication, réalisée au coût de 25 000 $, le plan d'action élaboré par le comité touche aussi la signalisation, le contrôle et la surveillance des sentiers. Comme ces enjeux existent ailleurs dans la région et même dans la province, le préfet Luc Simard ne serait pas surpris que cette campagne soit reprise par d'autres organisations.

D'après un reportage de Laurie Gobeil