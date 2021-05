Bell Média met fin à la docusérie Mais pourquoi de Maripier Morin

Après discussions avec la maison de production ainsi qu’avec Maripier Morin, nous avons décidé de ne pas inclure de nouveaux épisodes de Mais Pourquoi dans notre programmation et par conséquent, de mettre un terme à la production en cours , a indiqué Bell Média dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Après avoir d’abord été mise en suspens lors du retrait de Maripier de la vie publique, la production de nouveaux épisodes de cette série originale de Z avait repris il y a quelques mois , a ajouté le groupe médiatique.

En juillet dernier, à la suite des accusations de harcèlement sexuel et de racisme portées par Safia Nolin contre Maripier Morin, Bell Média avait retiré des ondes Mais pourquoi ainsi que Maripier!, que Maripier Morin coanimait avec l'humoriste Martin Perizzolo, et des émissions CodeF., CodeG., CodeAll-Star et CodeC., auxquelles Maripier Morin avait participé.

Lors de l’émission TLMEP du 2 mai dernier, Maripier Morin avait annoncé qu’elle retirait sa nomination au Gala Artis après avoir été l’objet de nouvelles allégations de comportements et de propos déplacés.

Ce passage à l’émission avait été critiqué, notamment sur les réseaux sociaux. Une semaine après, Safia Nolin avait expliqué, sur Facebook, avoir refusé l’invitation de TLMEP à venir sur le plateau.