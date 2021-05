Français au collège : les règles différentes entre le public et le privé dénoncées

Ce dernier ne comprend pas l’absence de mesures contraignantes dans le projet de loi 96 pour les collèges privés, subventionnés ou non, qui délivrent principalement des attestations d’études collégiales (AEC) ou des diplômes d’études professionnelles (DEP).

Comme l'a révélé Radio-Canada, ces établissements seront par exemple exemptés d’une épreuve uniforme de français. Aucun cours de français ne leur sera imposé. Plusieurs de ces établissements font du recrutement international leur priorité tout en délivrant des formations uniquement en anglais.

Les cégeps, qui proposent pour la plupart des diplômes d'études collégiales (DEC), sont quant à eux directement concernés par ce texte législatif.

Je me questionne, et pas juste avec ce projet de loi, en voyant des règles si différentes. C’est une source de problème.

Aux yeux de la Fédération des cégeps, les cégeps ne sont pas la cause du problème de l'anglicisation de Montréal . Il y a la question de ces étudiants parlant uniquement anglais. Mais avec les cégeps, c’est assez marginal. Le problème, c’est surtout les collèges privés , soutient Bernard Tremblay.

Le gouvernement a une posture du type : "Si je subventionne moins, j'ai moins d'exigences et je me permets de moins intervenir". Mais ça peut générer des problèmes , reprend-il.

À l’heure actuelle, aucune loi n'exige des établissements d’enseignement l’ajout [de cours de français] , soutient le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Ce dernier est dans la mire du gouvernement depuis l'ouverture d'un campus à Montréal proposant uniquement des cours en anglais, en collaboration avec un collège privé qui se charge du recrutement.

L’établissement vise une clientèle internationale. Des milliers d’étudiants indiens ont été recrutés par le Collège Matrix, qui fournit également les infrastructures au cégep. Jugeant cette situation choquante , Québec a demandé à l'institution publique, dès l’an dernier, de revoir ses formations.

Depuis le début de l'année, des cours de français y sont délivrés, explique le cégep.

En plus d'un cours de français obligatoire de 90 heures mis en place dans les attestations d’études collégiales qui sont offertes en anglais , un cours d’introduction à la culture québécoise a aussi été prévu, détaille l’établissement. Des ateliers gratuits de francisation , à destination des étudiants, sont également proposés, ajoute Julie Lépine, la porte-parole du cégep.

Plus de 1000 étudiants indiens

Depuis 2019, le campus montréalais du Cégep de la Gaspésie et des Îles est situé dans le quartier Ahuntsic, à côté du métro Henri-Bourassa. Ce bâtiment a été acheté par les fondateurs du Collège Matrix et le cégep ne paye aucun loyer. Une entente confidentielle a été signée entre les deux parties en 2015. Après avoir connu une forte croissance, avec près de 2000 étudiants indiens fin 2019, l’établissement a vu ses inscriptions fondre en raison de la pandémie. Actuellement, 1037 Indiens et cinq Brésiliens tentent de décrocher une AEC dans ce campus.