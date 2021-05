Elle affirme que la police l’a accusée d’avoir volé sa propre voiture

Elle affirme qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle se se ferait accuser de faire quelque chose d'illégal, et - surtout pas - qu’elle se ferait agripper par un policier. Et elle ne s'y attendait certainement pas l'après-midi du 17 février 2021. Elle s'apprêtait alors à faire quelques courses avec sa colocataire.

Un policier [en voiture] a baissé sa vitre et m'a demandé : "Qu'est-ce que tu fais là, près de cette voiture?" J'ai répondu que c'était ma voiture et que je balayais la neige qui la couvre , affirme Mme Rhoden.

L'étudiante en cinéma de l'Université Ryerson raconte que le policier est sorti de sa voiture et lui a posé quelques questions. Mme Rhoden dit avoir été prise au dépourvu et avoir reculé, demandé de quoi il s'agissait et lui avoir dit que, légalement, elle n'était pas obligée de lui parler.

L’incident se serait produit près de l’intersection des rues Gerrard Est et Jarvis.

Alors que je m'éloignais de lui, il a agrippé mon bras. C'est là que j'ai commencé à avoir vraiment peur. On voit toutes ces choses aux nouvelles. Je n'ai jamais été physiquement appréhendée par [...] un policier , a-t-elle déclaré.

Mme Rhoden affirme que le policier l'a menacée de l'accuser de vol de voiture.

J'ai dit : "C'est ma voiture. Ce sont mes enregistrements. Lâchez-moi et je vous montrerai tous les papiers". Il ne voulait pas me lâcher. J'ai essayé d’esquiver et il a resserré sa prise, puis il m’a secouée , selon la version de Mme Rhoden.

Puis, elle a crié à l’aide et s’est mise à pleurer, dit-elle. De plus, elle affirme que l'agent ne portait pas de masque.

Un porte-parole du Service de police de Toronto affirme que ce dernier s'est engagé à faire preuve de transparence et à instaurer la confiance au sein de la communauté par le biais de mesures telles qu'une formation contre le racisme anti-Noir et d'initiatives visant à lutter contre le racisme systémique.

Un an s’est écoulé depuis le meurtre de George Floyd. Plusieurs manifestations à Toronto ont eu pour but de demander un changement dans la manière dont la police est gérée. Des activistes affirment que des incidents comme celui présumé par Mme Rhoden démontrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Black Lives Matter Canada continue de demander qu'une partie du budget de la police soit réaffectée à des initiatives communautaires.

Selon Mme Rhoden, ce n'est que lorsque le propriétaire de son immeuble est sorti de chez lui et qu'il l'a identifiée comme sa locataire que le policier est passé à autre chose.

Si mon propriétaire blanc ne s’était pas présenté pour identifier qui je suis, que se serait-il passé?

Mme Rhoden dit avoir appelé la police après l'incident. Elle affirme avoir reçu un suivi 12 heures plus tard. Elle ajoute que, lors d'une rencontre avec la police de Toronto après les faits, un agent a pris le temps d’expliquer que des vols de voitures avaient été signalés dans le secteur au moment de l’incident.

Mme Rhoden a également déposé une plainte auprès du Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (BDIEP). Elle ajoute qu’un avocat la représente.

Elle estime avoir été arrêtée en raison de sa race.

Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Tenez-vous debout à l'extérieur et vous serez ciblée.

Des incidents fréquents, selon son avocat

Selon Me Knia Singh, avocat principal de Ma'at Legal Services et qui représente Mme Rhoden, des incidents comme celui-ci ont été portés à son attention plus fréquemment au cours des dernières années. Selon lui, les preuves vidéo tournées à l’aide de téléphones intelligents signifient que les inconduites de policiers sont de plus en plus rapportées.

Me Knia Singh affirme que de tels incidents sont de plus en plus fréquemment soumis à son attention. (Archives) Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Quelqu'un qui balaie la neige de sa voiture ne devrait pas être accusé de vol de voiture , a-t-il déclaré.

Me Singh a ajouté qu'il aurait pu s'agir d'un simple échange de questions et réponses, et que Mme Rhoden aurait dû avoir la possibilité de montrer à l'agent son permis de conduire et son immatriculation lorsqu'elle l'a proposé. Au lieu de cela, selon lui, ses droits ont été violés.

Ce qui est important, c'est que ces questions soient traitées correctement. Et il peut y en avoir beaucoup dans la ville. Malheureusement, la plupart des citoyens [victimes de tels actes] n'ont pas les ressources nécessaires pour trouver un avocat pour les aider. Ils peuvent les ignorer ou ne pas avoir de témoin , a-t-il expliqué.

Me Singh souhaite que les officiers de police qui abusent de leur pouvoir fassent l'objet de mesures disciplinaires. Celles-ci, selon lui, devraient aller au-delà d'un avertissement ou d'une réduction de salaire.

Il faut s'attaquer à ce problème. Nous connaissons les tensions qui existent en Amérique du Nord , a-t-il déclaré.

Je vois des changements, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.

De son côté, Black Lives Matter Canada demande une réduction du budget de la police.

Syrus Marcus Ware, cofondateur de Black Lives Matter Canada, affirme que de plus en plus d’anecdotes comme celle de Mme Rhoden font surface et qu’elles signifient que les gens parlent plus que jamais du comportement des forces de l’ordre.

Nous entendons parler de la façon dont la police franchit chaque jour la ligne de démarcation , a-t-il déclaré.

Cela ne se termine pas toujours par un décès. Parfois, cela se termine par une agression, ou d'autres types de violence.

L’été 2020 en a été un de protestations dans la région de Toronto. Les protestataires ont demandé à la Ville de réaffecter les fonds du budget de la police à la communauté. Ceux-ci ont directement visé le logement abordable, les centres communautaires et les programmes pour les jeunes. M. Ware affirme que rien - ou trop peu - a été fait à propos de ces demandes.

Nous demandons toujours une réduction de 50 % du budget de la police pour le réinvestir dans les communautés. C'est un point sur lequel nous restons fermes.

Selon M. Ware, ce qui est arrivé à Mme Rhoden est scandaleux .

Nous devrions pouvoir sortir de chez nous, conduire nos voitures. Nous devrions pouvoir vivre dans l'espace public sans craindre d'être terrorisés par la police , a-t-il déclaré.

De son côté, le porte-parole du Service de police de Toronto a affirmé que celui-ci prenait des mesures pour assurer un maintien de l'ordre équitable.

Le porte-parole a aussi déclaré qu'il serait inapproprié de commenter l'incident car une plainte a été déposée auprès du BDIEPBureau du directeur indépendant de l'examen de la police .

Dans le cadre de notre engagement à fournir des services de police équitables et non discriminatoires à Toronto, notre unité d'équité, d'inclusion et de droits de la personne met en œuvre notre stratégie de collecte de données fondées sur la race; notre comité d'examen de l'engagement de la police et de la communauté nous a aidés à mettre en œuvre la campagne vidéo Know Your Rights (Connaissez vos droits) pour informer le public de ses droits lors d'interactions avec la police; nous avons mis en œuvre une formation contre le racisme anti-Noir et nous avons introduit des caméras corporelles dans le cadre de notre engagement continu à renforcer la transparence et la confiance du public.

Des cauchemars

Mme Rhoden et son avocat affirment qu'un agent qui travaille sur sa plainte s'est présenté à son domicile à l'improviste le 15 mai. Ils affirment que ce policier savait qu'elle était représentée par un avocat. Selon Mme Rhoden, la visite a eu lieu à quelques jours d'une date limite imposée par le BDIEP pour clore l'affaire.

Elle affirme avoir refusé d'admettre que l’affaire avait été résolue.

Trois mois se sont écoulés depuis l'incident initial. Or, la jeune femme de 20 ans affirme que l'expérience l’habite toujours. Elle dit qu'elle a maintenant peur des policiers. De plus, elle dit qu’elle est restée à la maison pendant quelques jours après l'incident.

Selon elle, la police de Toronto a essayé d'organiser une rencontre entre elle et l’agent en question. Elle ajoute qu’elle n'est pas à l'aise de le rencontrer en personne.

Quand je criais, il m'a regardée et m'a dit : "Je me fiche de savoir combien tu cries, tu peux crier autant que tu veux". J'avais l'impression qu'il ne se souciait pas de ce qui m'arrivait , a-t-elle dit. Parfois, je vois encore son visage dans mes cauchemars.

Mme Rhoden dit qu'elle a partagé son histoire avec ses amis et sa famille et sur les médias sociaux et qu’elle a reçu de nombreuses réponses de soutien, y compris de Torontois noirs qui ont partagé leurs propres expériences.

Avec les informations de Talia Ricci, CBC News