La famille de George Floyd reçue à la Maison-Blanche

Les Floyd s'adressent présentement aux médias depuis la Maison-Blanche. L'avocat de la famille, Benjamin Crump, a précisé que la rencontre avait duré plus d'une heure.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, avait indiqué que la réunion, à laquelle participait notamment la jeune fille de M. Floyd, Gianna, se tiendrait en privé afin d'avoir une vraie conversation et de préserver cela avec la famille .

Avant son entretien avec le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris, la famille a rencontré des élus du Congrès, dont la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et la représentante Karen Bass, architecte du projet de loi sur la réforme de la police.

Philonise Floyd a appelé le Congrès à adopter ce texte législatif qui porte le nom de son frère.

Au cours de son premier discours devant le Congrès, à la fin avril, Joe Biden avait appelé les élus à approuver le projet de loi avant le premier anniversaire de la mort de M. Floyd.

Dans sa forme actuelle, l'ambitieux texte législatif, qui a déjà franchi l'étape de la Chambre des représentants en mars, interdirait entre autres les prises d'étranglement et réduirait la portée des protections juridiques dont bénéficient actuellement les policiers.

Le projet de loi est cependant bloqué au Sénat, où les démocrates exercent le contrôle de justesse. Or, en vertu d'une procédure particulière au Sénat, il faut l'appui de 60 des 100 élus pour qu'un projet de loi puisse faire l'objet d'un vote.

Les républicains contestent particulièrement la disposition touchant l'immunité des policiers.

La réforme policière fait toutefois l'objet de négociations entre un groupe de démocrates et de républicains.

Les États-Unis se souviennent

À 13 h, heure locale, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, avait appelé les citoyens de l'État où George Floyd a perdu la vie à observer 9 minutes et 29 secondes de silence, la durée pendant laquelle l'ex-policier Derek Chauvin a maintenu son genou sur le cou du quadragénaire noir.

Pendant le procès de l'ancien policier, les procureurs de l'État ont corrigé la version initialement retenue, selon laquelle Derek Chauvin avait exercé une contrainte sur M. Floyd pendant 8 minutes 46 secondes.

Dans plusieurs villes du pays se tiennent divers événements, comme des vigiles et des marches, à la mémoire de George Floyd, dont le meurtre par un policier blanc, il y a un an, a lancé un vaste mouvement en faveur des droits des Noirs et contre la brutalité policière.

Le mois dernier, Derek Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d'accusation retenus contre lui : meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire.