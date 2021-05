Gatineau dévoile le gagnant du concours d'architecture de la Place des Pionniers

Le projet lauréat pour la construction d’un nouvel édifice sur la Place des Pionniers, à Gatineau, est celui de la firme IN SITU et ses partenaires.

C’est ce qui a été confirmé, mardi après-midi, au cours d’une réunion des élus municipaux en conseil spécial.

Le gagnant du concours d’architecture, qui s’est tenu dans le but de réaménager l'édifice situé au cœur du Vieux-Aylmer, prévoit inscrire la nature au cœur de son projet.

Selon la présentation qui a été faite plus tôt ce mois-ci, une cour intérieure sera aménagée au deuxième et troisième étage. Un belvédère doit aussi être érigé au troisième étage et un espace est prévu pour l’agriculture urbaine sur le toit.

La façade sera en terre cuite et en verre. On souhaite que le revêtement s'agence avec les autres bâtiments du quartier.

Mardi, les élus municipaux ont adopté à l’unanimité la recommandation du jury du concours d’architecture à la faveur du projet d’IN SITU.

En tout, quatre finalistes étaient en lice et la conseillère Isabelle N. Miron, présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau, a souligné que toutes les propositions étaient intéressantes.

Le projet de réaménagement de l'édifice Place des Pionniers prévoit que la nouvelle bibliothèque Lucy-Faris y soit installée, sur deux étages.

Le troisième étage du futur bâtiment doit être occupé par les services municipaux. Le coût du projet avoisine les 44 millions $.

Cette facture inclut notamment la démolition de l'édifice actuel. La structure de ce dernier est trop instable pour tout agrandissement.

Cela comprend également le déménagement temporaire des services qui s'y trouvent. La valeur des travaux prévus pour l’aménagement de la bibliothèque est évaluée à 2,5 millions $.

Par communiqué, la Ville indique qu'elle ira de l'avant avec des appels d'offres au printemps 2022 et que la construction du nouvel édifice doit commencer à l'été de la même année.