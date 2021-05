La Colombie-Britannique va annoncer son plan de relance

Les restaurateurs et l’industrie touristique de la Colombie-Britannique attendent avec impatience les détails du plan de déconfinement du gouvernement provincial qui sera dévoilé mardi à 13 h.

Le premier ministre, John Horgan, en précisera les modalités en compagnie de la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, du ministre de la Santé, Adrian Dix, et du ministre de l'Emploi, de la Reprise économique et de l’Innovation, Ravi Khalon.

Les autorités sanitaires ont mis en place des restrictions « court-circuit » à la fin du mois de mars pour lutter contre la hausse des cas de COVID-19.

Celle-ci a entraîné la fermeture des salles à manger des restaurants, et l'annulation des cours de sport pour adultes et des rassemblements religieux intérieurs. Les déplacements non essentiels entre les différentes régions sanitaires de la province ont également été interdits.

La Dre Henry a précisé, jeudi, que les restrictions ne seront pas toutes levées en même temps et que le plan de relance sera graduel.

Plus de détails à venir.