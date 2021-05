Moyens de pression : la FIQ-SISSAT annonce une trêve d’une semaine

Réunis en assemblée générale lundi soir, les syndiqués ont choisi de respecter la décision du Tribunal administratif du travail. Ils feront le temps supplémentaire prévu à leur horaire cette semaine.

Le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais, affirme avoir obtenu des engagements de Québec et du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue que des changements structurants seraient apportés à court terme. C’est sur cette base que la trêve a été accordée.

C’est sûr que nos membres sont très frustrées de la décision du Tribunal et se sentent prisonnières de faire leur temps supplémentaire qui était prévu de façon volontaire. Mais la décision qui a été prise, ç’a été de quand même respecter les engagements que les gens avaient pris à la lumière des informations qui nous ont été données dans la journée, qui mentionnaient que le gouvernement avait vraiment une volonté de mettre des mesures d’attraction et de rétention en place pour l’Abitibi-Témiscamingue et qu’il avait besoin d’une semaine supplémentaire pour travailler , affirme-t-il.

Mission accomplie

Jean-Sébastien Blais croit que le moyen de pression retenu par ses membres, même s’il n’a pu être mis à exécution, aura fait réaliser à quel point le réseau dépendait des heures supplémentaires qu’elles acceptent de faire.

C’est ce qu’a aussi confirmé selon lui le Tribunal du travail en exprimant des craintes pour la santé et la sécurité de la population si les 400 quarts de travail en temps supplémentaire restaient à découvert.

Jean-Sébastien Blais, président du syndicat de la Fédération interprofessionnelle de la Santé en Abitibi-Témiscamingue (archives) Photo : gracieuseté

Donc, ça vient démontrer encore plus la pénurie des professionnels en soins en Abitibi-Témiscamingue et je pense que c’est quand même mission accomplie. Maintenant, on va faire confiance au gouvernement, on va lui donner une dernière semaine, la semaine de la dernière chance comme on l’a appelée hier en assemblée générale, et si jamais il ne livre pas la marchandise, on est déjà en train de préparer un autre plan d’action pour pouvoir mettre d’autres moyens de pression en place. Les membres ont été clairs à ce sujet. Ils ne veulent surtout pas arrêter la mobilisation tant qu’on n’aura pas gain de cause, tant que les solutions ne seront pas mises en place , fait-il valoir.

La FIQ-SISSAT représente 1600 infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et inhalothérapeutes dans la région.

En mode solution

De son côté, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a réagi par courriel, mardi matin. Il a confirmé qu’il travaillait avec le syndicat afin de trouver des solutions qui permettront de réduire le temps supplémentaire, tout en maintenant les services jugés essentiels à la population.