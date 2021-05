[En direct] 9 nouveaux cas de COVID-19 au N.-B. et éclosion dans un foyer à Shediac

La santé publique au Nouveau-Brunswick annonce neuf nouveaux cas de COVID-19, mardi. La plupart de ces nouveaux cas sont signalés dans le Sud-Est et une éclosion a été déclaré dans un foyer de soins à Shediac.

Il y a six cas dans la grande région de Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick. La moitié de ces cas sont liés à des voyages et l'autre moitié à des cas déjà connus.

La santé publique a déclaré une éclosion au foyer de soins spéciaux Résidence Ti Bons Soins à Shediac.

Une personne qui travaille dans cet établissement a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Des membres de l'équipe provinciale de gestion rapide des éclosions sont sur place.

Fredericton demeure en phase jaune

Il y a également trois nouveaux cas dans la région de Fredericton. Ces nouveaux malades ont tous eu des contacts étroits avec des cas déjà connus.

La médecin hygiéniste en chef Jennifer Russell affirme que la région demeure en phase jaune, même si la majorité des malades de la province se situe dans cette zone.

La recherche des contacts, les avis d'exposition et la campagne de vaccination qui s'accélère nous permettent de rester en phase jaune et si cela change nous agirons , ajoute le premier ministre Blaine Higgs.

À lire aussi : COVID-19 : pourquoi la région de Fredericton ne passe pas en phase rouge

56% des résident vaccinés, à quand le déconfinement?

Près des 56% des résidents ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 , souligne la Dre Russell.

Elle précise qu'au moins 50% de la population est vacciné dans toutes les régions de la province et que la région de Miramichi enregistre le plus important taux de vaccination. Dans cette région, 60% des résidents sont vaccinés.

Bientôt nous allons pouvoir lever certaines restrictions a lancé le premier ministre lors de la conférence de presse, mardi.

Il précise que des détails seront dévoilés prochainement concernent les prochaines étapes de déconfinement.