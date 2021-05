Femmes policières : des progrès certains, mais encore beaucoup d’attentes

Même si la représentation des femmes au sein de la police albertaine s’est grandement améliorée dans les dernières décennies, les policières appellent à plus de progrès en matière de recrutement et de rétention de talents.

Quand Christine Silverberg est devenue agente de police, en 1974, des badges avec l’inscription femme policier étaient encore distribuées aux recrues, les gilets par balles n’étaient pas adaptés aux corps féminins et nombre de ses collègues femmes ne portaient pas d’arme.

Une vingtaine d'années plus tard, en 1995, elle est devenue la première cheffe de police de Calgary. Le temps où l'on distribuait des sacs à main pour armes de service aux pionnières de la police n’était pas si lointain.

Depuis, de nombreux progrès ont été constatés : l’Alberta a par exemple récemment recruté des femmes à une vitesse quatre fois plus rapide que le niveau national, selon Statistique Canada.

Christine Silverberg a été la première femme à devenir cheffe des services de police de Calgary, entre 1995 et 2000. Photo : CBC

Entre 2015 et 2019, le nombre de policières a augmenté de plus de 30 %, quand la moyenne nationale se situait à 6,5 % sur la même période.

Si les policières applaudissent la progression, il n’en reste pas moins que, selon quatre agentes qui ont discuté avec CBCCanadian Broadcasting Corporation News, il reste encore des batailles à mener du côté de la discrimination, des idées reçues sur la profession et de la volonté de la hiérarchie à accommoder la vie familiale.

Soutenir les policières avec enfants

Lauren Weare, responsable du détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada d’Airdrie, voulait faire partie des services de l’ordre depuis son enfance. Après que les prérequis sur la taille ont été abrogés, elle s’est jointe à la GRCGendarmerie royale du Canada en 1987.

Mme Weare admet qu’elle a toujours été traitée équitablement, mais avoue avoir eu de la difficulté, en tant que mère célibataire, à travailler d’astreinte.

Je me souviens avoir dû réveiller mon enfant au milieu de la nuit pour partir au détachement et le confier au garde alors que je partais faire mon travail. Une citation de :Lauren Weare, détective responsable du détachement de la GRC d’Airdrie

Il n'y a pas si longtemps, les policières se voyaient remettre un sac à main pour transporter leur arme de service, au lieu d'un étui, comme c'était le cas pour les hommes. Photo : Services de police de Calgary

Selon les policières interrogées, il y a des progrès à faire pour mieux soutenir les femmes avec des enfants. Elles affirment qu’il peut même y avoir une sorte de pression de ne pas appeler pour se porter malade quand on est enceinte ou évoquer des raisons personnelles pour s’absenter.

Christina Witt, détective aux homicides pour la police de Calgary et instructrice à l’Université Mount Royal, pense que personne ne veut pénaliser les femmes avec enfants. Elle reste néanmoins sceptique quant à une amélioration pour ces employées.

Je ne vois pas les choses changer dans un futur proche pour être honnête , concède-t-elle.

Mettre l’accent sur les qualités des femmes

Quand les données sur le genre ont commencé à être collectées, en 1986, les femmes ne représentaient que 4 % des agents de police. Selon Statistique Canada, en 2019, ce chiffre s’établissait à une moyenne de 22 % pour les employées des services de police (27 % à Calgary).

La même année, 19 % des dossiers de candidatures pour entrer dans les forces de police représentaient des femmes et celles-ci représentaient 32 % des embauches.

Les policières qui ont témoigné pour cet article pensent toutes que les recruteurs et les dirigeants doivent en faire plus pour dissiper les idées reçues sur les fonctions, faciliter le mentorat féminin et mettre en valeur les compétences que les femmes peuvent apporter.

En 1912, l'Edmontonienne Annie May Jackson est la première femme à devenir policière au Canada. Elle avait pour tâche de faire respecter la morale et les manières aux jeunes femmes de la capitale albertaine. Photo : Services de police d'Edmonton

Toutes ont d’ailleurs cité une compétence particulière, dans laquelle les femmes s’illustrent: la communication.

Les forces de l’ordre ne se résument pas à des courses-poursuites ou des bagarres, nos meilleurs outils sont toujours verbaux, ils s'illustrent dans notre capacité à désamorcer les situations tendues. Une citation de :Christina Witt, détective à la police de Calgary et instructrice à l’Université Mount Royal

Et si toutes applaudissent les efforts faits récemment pour mettre fin au harcèlement sexuel dans le milieu, elles pensent qu’il ne faut pas arrêter de s’améliorer.

Les agentes n’ont peut-être plus de badges marqués ''femme policier'', elles n’ont peut-être plus de sac à main pour ranger leur arme, mais nous avons échoué à résoudre pleinement les problèmes systémiques qui sévissent dans le milieu , estime Christine Silverberg qui croit fermement que l’excellence dans le travail passe par l’excellence dans les services de police.

Avec des informations d'Elise von Scheel