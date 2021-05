L'autoroute fantôme de Toronto pourrait rester interdite jusqu'en 2022

À l'œil nu, le prolongement de 616 millions de dollars de l'autoroute 427 semble terminé, mais demeure interdit aux automobilistes. Selon des documents légaux soumis à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, l'autoroute devait être prête à être utilisée à l'automne 2020. Cependant, la province indique qu'elle ne pourra pas ouvrir cette année à moins que le différend ne soit réglé rapidement.

Les deux parties ont convenu de s’en remettre à un arbitrage non exécutoire, mais en cas d'échec, le différend retournera devant les tribunaux. Dans le même temps, la section reste inutilisable.

L'Ontario veut paver à nouveau toute la portion

Le cœur de la dispute est de savoir si la route nouvellement construite depuis 2018, un prolongement de 6,6 km à huit voies qui s’étend de la route 7 Nord jusqu'à la promenade Major MacKenzie, doit subir des travaux de repavage pour régler des problèmes de sécurité allégués par la province.

Le gouvernement Ford maintient que l'extension doit rester fermée en raison de préoccupations concernant la légère pente de la route qui permet à l'eau de pluie de s'écouler sur les côtés.

La province prétend que cette pente doit être exactement de 2 %, et que le consortium n’a pas respecté cette spécification.

Le nouveau prolongement de 600 millions de dollars de l'autoroute 427 pourrait ne pas pouvoir ouvrir cette année à cause d'un différend juridique. Photo : CBC/Sue Reid

Le consortium accuse quant à lui la province d'utiliser des tactiques de retardements de dernière minute pour éviter de payer les 144 millions de dollars restants au contrat ainsi que 150 millions de dollars supplémentaires en dépassements de coûts.

Il n'est pas possible de construire une autoroute avec une pente transversale précise de 2 % sans aucune tolérance. Toute construction implique une sorte de tolérance ou de variabilité entre une conception et ce qui est construit , déclare Colin McAllister, le chef de projet chez LINK427, dans son affidavit.

La province demande une tolérance de 0,33 % ou moins.

Le gouvernement n'a cité aucune disposition dans [le contrat] pour cette proposition de tolérance. Il n'y en a pas. Il s'agit d'une nouvelle exigence très coûteuse, compte tenu notamment de l'état de construction de l'autoroute , peut-on lire dans les documents judiciaires du consortium.

L'autoroute est sécuritaire , selon le constructeur

LINK427 affirme avoir engagé ces coûts en raison des retards de construction causés par les restrictions de la province contre la pandémie COVID-19, qui ont ralenti les demandes de permis de travail et de construction. Le consortium est composé d’ACS Infrastructure Canada Inc, Brennan Infrastructures Inc. et Bot Construction Group.

En vertu de son contrat avec le gouvernement, le consortium ne sera payé que lorsque la route atteindra ce que l'on appelle le seuil d'achèvement substantiel, soit la reconnaissance que l’ouvrage est quasi terminé.

Pour le chef de projet chez LINK427 Colin McAllister, la province a commencé à jeter tous les obstacles disponibles sur la voie [du consortium] vers un achèvement substantiel , soit le quasi-achèvement de l’ouvrage.

L'autoroute peut ouvrir maintenant , a-t-il déclaré, dans des documents judiciaires.

Ouvrir le plus tôt possible

Le projet est supervisé par le ministère des Transports de l'Ontario (MTO) et Infrastructure Ontario (IO).

Ian McConachie, responsable des relations avec les médias et des problèmes d'IO, campe sur la position selon laquelle l'extension ne peut pas être ouverte.

La position d' IOInfrastructure Ontario et du MTOMinistère des Transports de l'Ontario demeure que la route n'a pas été construite selon les spécifications du contrat et que la sécurité et les problèmes connexes empêchent d'ouvrir la route tant que les réparations n'ont pas été terminées pour s'assurer que les spécifications du contrat ont été respectées , a-t-il écrit dans un courriel à CBC News la semaine dernière.

IOInfrastructure Ontario et le MTOMinistère des Transports de l'Ontario explorent toutes les avenues possibles pour ouvrir l'autoroute en toute sécurité le plus tôt possible.

Dans les documents judiciaires de la province, Lou Politano, le vice-président principal des routes et des projets spéciaux chez IOInfrastructure Ontario , a déclaré que les deux parties ont convenu qu'il appartiendrait à un certificateur indépendant (CI) de déterminer si l'autoroute est prête à être utilisée par le public.

Une longue file de conducteurs est détournée du prolongement de l'autoroute 427. Photo : CBC/Mark Bochsler

Mais là encore, cet arbitre a fait l’objet d’une polémique entre les deux parties.

[Le consortium] a demandé un achèvement substantiel à deux reprises. Les deux fois, le CIcertificateur indépendant n'a pas convenu que les conditions d'achèvement substantiel avaient été remplies et a refusé de délivrer un certificat d'achèvement substantiel , selon sa déclaration sous serment.

LINK427 accuse le CIcertificateur indépendant de ne pas agir de manière indépendante et prétend qu'il se fie aux préoccupations de la province dans son processus de certification.

M. Politano a affirmé que le repavage de l'extension de l'autoroute pourrait prendre des mois. Il ajoute que si les travaux ne commencent pas bientôt, cela empêchera probablement l'ouverture de la chaussée cette année, car les travaux de pavage ne peuvent pas être terminés par temps froid.

La durée du processus d'arbitrage n'est pas encore connue.