Les services de police de Memphrémagog, Bromont et Granby pourraient être abolis

Dans ce rapport de 490 pages, le comité consultatif fait 138 recommandations, dont celle de transférer à la Sûreté du Québec les services de police de Memphrémagog, de Granby et de Bromont.

Aux yeux du comité, il est nécessaire de consolider les corps policiers. À la question, est-ce que le système policier au Québec, dans son état actuel, est en mesure de faire face aux nouvelles formes de criminalité, à l'émergence de la cybercriminalité, à la portée extraterritoriale des réseaux criminels? La réponse est non , soutient le coordonnateur et porte-parole de ce comité, Bernard Sévigny.

Nous croyons que le Québec n'a pas les moyens de fragmenter ses ressources et de travailler en silo. Un important exercice de consolidation est nécessaire et le développement d'une culture de collaboration est essentiel si nous voulons être à la hauteur des défis qui se pointent.

La présidente du conseil d'administration de la Régie de police de Memphrémagog, Nathalie Bélanger, n'a pas tardé à réagir. Ce matin, l'ensemble du conseil d'administration de la Régie de police de Memphrémagog était estomaqué en lisant les recommandations. Ça veut dire que nos revendications n'ont pas été entendues. Ça vient contre l'autonomie des municipalités. Ça revient aux municipalités de déterminer quelle sorte de police elles veulent se donner , déplore-t-elle.

C'est une relation de proximité qui est extrêmement importante pour notre population. On ne baissera pas les bras. On va se faire un plan d'action. On va sortir publiquement. C'est sûr que les gens vont nous entendre dire haut et fort que l'on veut garder notre Régie de police.

Une citation de :Nathalie Bélanger, présidente du CA de la Régie de police de Memphrémagog