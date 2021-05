Des conseils pour les promeneurs qui croisent des bernaches agressives

Les bernaches qui reviennent sur les terres humides du Nouveau-Brunswick avec le temps doux ne sont pas toujours vues d’un bon oeil par les humains, dont des marcheurs et cyclistes sur les sentiers riverains de la région de Moncton.

Il y a déjà eu plusieurs signalements d’incidents cette année entre des piétons et des bernaches sur ces sentiers.

Selon Al Hanson, du Service canadien de la faune, il est relativement rare que des bernaches attaquent des humains. La majorité d’entre elles les laissent passer sans incident.

Des bernaches intimidantes

Certaines bernaches peuvent toutefois se montrer agressives envers les passants. M. Hanson affirme que cela lui est arrivé la semaine dernière lors d’une randonnée en vélo. Il dit avoir croisé une bernache qui s’est envolée dans sa direction, ce qui l’a fait sursauter.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi des bernaches peuvent réagir ainsi au printemps, selon lui.

Tout d’abord, si ces oiseaux sont accouplés, ils peuvent vouloir éloigner de leur nid d’autres bernaches ou des prédateurs. Et lorsque leurs petits sont nés, les bernaches tentent de les protéger de tout danger potentiel.

Les bernaches ont eu leurs petits. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Les bernaches, qu’elles soient jeunes ou adultes, ne peuvent s’envoler durant une certaine période au printemps, explique Al Hanson. Puisqu' elles n’ont pas de mécanismes naturels pour combattre, comme des crocs ou des griffes, souligne-t-il, elles tentent de donner l’impression qu’elles sont agressives.

Dans la plupart des cas, ajoute-t-il, lorsque l’on croise une bernache le long du sentier riverain, elle va peut-être simplement faire un bruit et hérisser ses plumes, puis elle va s’éloigner.

Ce qu’il convient de faire dans de tels cas

Lorsque l’on croise une bernache qui montre des signes d’agressivité, il faut lui laisser plus d’espace, recommande Al Hanson.

De plus, il ne faut pas s’accroupir, il faut plutôt paraître plus grand, ce qui dans bien des cas suffit pour qu’elle s’éloigne, selon lui.

Les bernaches raffolent du gazon que l'on retrouve en abondance dans nos ville, comme ici, à Moncton. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Enfin, il ne faut pas oublier que la majorité des bernaches ne sont pas agressives envers les humains et veulent seulement être laissées tranquilles.

Al Hanson ajoute qu’il s’est rendu dans le parc du Centenaire, à Moncton, lundi, où il a vu des bernaches et leurs petits, et qu’il était possible de les observer sans qu’elles aient le moindre comportement agressif.