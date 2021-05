La peine de Paul Connolly pour homicide involontaire sera connue mercredi

En 2019, Paul Connolly, 40 ans, a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire, une accusation de vol qualifié et trois violations d’ordonnances du tribunal.

Sa victime, Steven Miller, 25 ans, a été poignardé plusieurs fois après avoir été violemment enlevé à son domicile par trois hommes masqués, dont Paul Connolly. Sa maison, dans le secteur de Seal Cove, a par la suite été incendiée et son corps a été transporté plusieurs kilomètres et laissé dans l'entrée d'une résidence dans le quartier de Bayview Heights.

Le procureur de la Couronne, Richard Deveau, demande au juge, Donald Burrage, de condamner Paul Connolly à entre 10 ans et demi et 11 ans et demi de prison. L’avocat de la défense, Mark Gruchy, propose une peine légèrement moins grave de 9 ans et demi.

Les deux autres ravisseurs, Chesley Lucas et Calvin Kenny ont déjà plaidé coupables et été condamnés à 9 ans et demi de prison pour les mêmes accusations, et 3 ans supplémentaires pour une accusation d’incendie. Calvin Kenny a été tué par un autre détenu alors qu’il purgeait sa peine à l’Établissement de l'Atlantique, en 2019.

172 condamnations depuis l'âge de 15 ans

Mais Me Deveau souligne que le juge doit prendre en considération le passé criminel beaucoup plus lourd de Paul Connolly. Au total, M. Connolly a fait l'objet de 172 condamnations pénales depuis l’âge de 15 ans. Selon la Couronne, il est donc moins probable qu’il pourra se réhabiliter, comparativement à Chesley Lucas (16 condamnations) et Calvin Kenny (19 condamnations).

Son casier judiciaire est pertinent et constant. Il n’y a rien ici qui m’indique que M. Connolly est capable de se réhabiliter. Une citation de :Me Richard Deveau

Pour sa part, Me Gruchy soutient que son client n'est pas un ange [...] mais il n’est pas incorrigible . Il note que la fillette de Paul Connolly, âgée de 4 ans, est née depuis qu’il est détenu et que l’accusé souhaite avoir une relation avec elle.

Me Gruchy ajoute que M. Connolly a été victime d’agressions sexuelles lorsqu’il était jeune.

Quand je regarde son casier, je vois un jeune qui a beaucoup de problèmes qui n’ont jamais été résolus. Je ne demande pas aux gens d’avoir pitié de lui. Mais je veux qu’il soit traité équitablement. Une citation de :Me Mark Gruchy

L'accusé s'adresse aux parents de la victime

Paul Connolly s’est adressé à la cour et aux parents de la victime, mercredi. Je veux m’excuser auprès de la famille pour la peine que je vous ai causée.

Je pense, parfois, à ce que ma mère aurait ressenti si c'était elle qui avait toute cette douleur , a-t-il indiqué. J’y pense depuis deux ans et ça m’a changé.

Paul Connolly, qui a été grièvement blessé pendant la nuit du 29 au 30 juillet, quand Steven Miller a été assassiné, s’est incliné la tête lorsque la procureure de la Couronne, Tannis King, a lu les quatre déclarations de la victime des parents de Steven Miller et de ses deux tantes.

Nous sommes une famille chaleureuse et gentille, mais nous ne sommes que rarement contentes aujourd’hui , a écrit le père de la victime, Lorne Miller, dans une déclaration signée en juillet 2017.

Je ne me sens plus en sécurité chez nous , a écrit sa mère, Carol Miller, qui se lève systématiquement, tôt le matin, autour de l’heure où son fils a été enlevé de sa maison. Notre vie est ruinée.

Le juge Burrage rendra sa décision mercredi, à 10 h.