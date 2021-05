Le FRIMAT s'installe dans l’église Saint-Sauveur de Val-d'Or

Les organisateurs du FRIMAT ont pris cette décision afin de pouvoir accueillir jusqu’à 250 festivaliers par soir, en respect des consignes sanitaires de distanciation physique, qui seront toujours en vigueur cet été.

Selon le coordonnateur Yan Bienvenue, il aurait été impensable de bâtir une programmation de qualité en retournant à la salle Félix-Leclerc.

Nous aurions été limités à une quarantaine de spectateurs, précise-t-il. L’église nous offre une bonne capacité d’accueil et un cachet particulier, que nous pourrons habiter avec un bon système de son. On s’est dit que ça valait la peine de l’essayer. Ça va nous donner des foules qui se rapprocheront d’un FRIMAT habituel.

La foule lors du FRIMAT en 2017 (archives). Photo : Facebook : FRIMAT

L’organisation travaillait sur sa programmation depuis plusieurs semaines et les dernières annonces de la Santé publique concernant les festivals ont permis de confirmer le plan qui était en marche.

La disparition du couvre-feu est le plus gros poids qui est parti de nos épaules, ajoute Yan Bienvenue. Ça aurait été dur de présenter une quinzaine d’artistes en finissant nos soirées plus tôt. Les règles sur les activités extérieures nous permettent aussi d’ajouter un 5 à 7 le jeudi et peut-être d’autres petites activités, mais en bout de ligne, nous avons moins eu besoin de nous réinventer que d’autres, parce qu’on était déjà un festival principalement en salle.

Le coordonnateur est persuadé que le jeu en vaudra la chandelle, même si l’ambiance de ce 16e FRIMAT sera fort différente, avec des festivaliers assis et distanciés, dans des bancs d’église.

C’est évident que l’ambiance sera affectée, reconnaît Yan Bienvenue. Le FRIMAT, ça a toujours été un énorme party. Mais on garde l’objectif de créer un esprit de fête et de permettre de découvrir des nouveautés musicales. Ça sera sans doute plus contemplatif. Les gens pourront regarder et écouter plus attentivement. On est extrêmement contents d’avoir pu planifier le tout et on espère que les gens de la région le seront aussi.

Programmation

Le FRIMAT assure aussi avoir rempli son objectif avec sa programmation, dévoilée mardi matin.

Les deux soirées à l’église Saint-Sauveur verront quatre artistes ou groupes se succéder, dont Émile Bilodeau, le duo MoKa, Thierry Larose, et les formations Élégie et Comment Debord, en plus des deux groupes issus de la Vitrine de la relève, soit Et on déjeune et Excavation & Poésie.

Les membres du groupe Et on déjeune, Lou-Raphaëlle Paul-Allaire, Mélissa Delage, Véronique Aubin, Julie Mercier et Alix Harrison-Côté. Photo : Gracieuseté de Et on déjeune

Un artiste mystère de renom s’ajoutera à la soirée du samedi soir, tandis que des prestations sont aussi prévues en fin de soirée à la Station Ludik et au Prospecteur.