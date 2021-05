C’est ce que révèlent des courriels internes du ministère de la Santé, obtenus par Radio-Canada.

Le 22 février, le ministère de l’Éducation demande une modification à une réponse que s’apprête à faire la Santé à Radio-Canada. Ils veulent que soit ajouté que le processus de tests semble conforme .

Cette tentative provoque la colère du conseiller médical stratégique de la santé publique, Richard Massé, qui se sent instrumentalisé.

Là c’est assez! Je ne suis pas d’accord qu’on nous mette les mots dans la bouche … et je ne veux plus en entendre parler. [...] Je ne suis pas d’accord pour écrire que "le processus semble conforme", car ce n’est pas notre mandat et ce n’est pas ce qui a été fait par l’équipe et/ou l’INSPQ.

Une citation de :Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique du directeur national de santé publique, dans un courriel daté du 23 février