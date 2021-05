Vaccination avec vue imprenable sur Québec

Habitué d'accueillir des milliers de touristes venus admirer la splendeur de la capitale, le terminal de croisière du Port de Québec a une toute nouvelle utilité en cette année pandémique. Ses locaux transformés permettront d'y vacciner entre 400 et 500 personnes par jour ouvrable au cours des 16 prochaines semaines.

Au total, 16 000 employés des 12 entreprises qui ont créé le Pôle et leur famille pourraient se faire vacciner au Port de Québec. La conseillère en expérience employé chez iA Groupe financier, Léa Gariépy, invite aussi les résidents du secteur à prendre rendez-vous lorsque des plages sont disponibles.

On espère que les employés [des entreprises participantes] vont venir se vacciner chez nous, mais s'ils vont ailleurs, ça va laisser de la place pour vacciner d'autres gens qui habitent dans le secteur , lance Mme Gariépy.

On a toute la vue sur le Collège François-de-Laval et le Château Frontenac ajoute-t-elle, avec une touche humoristique.

Se faire vacciner en vélo

Le secteur est toutefois peu desservi par les transports en commun, ce qui n'inquiète guère la directrice de la vaccination du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Patricia McKinnon.

Il y a un avantage ici : une belle piste cyclable. Pourquoi ne pas venir ici en vélo? Les gens qui habitent dans le secteur sont aussi habitués de se déplacer à pied , souligne-t-elle.

C'est un site de proximité, qui se fait même avec une petite marche à pied pour se faire vacciner. Une citation de :Patricia McKinnon, directrice de la vaccination du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Capacité de 75 000 personnes dans la région

Avec l'ouverture de ce nouveau centre, la capacité de vaccination dépasse désormais les 75 000 personnes par semaine.

Selon les données les plus récentes, plus de 58 % des résidents de la Capitale-Nationale ont reçu une première dose ou ont un rendez-vous pour la recevoir. Tous les groupes de 35 ans et plus ont dépassé les 75 %.

Mme McKinnon affirme que la vaccination va bon train aussi chez les moins de 29 ans, bien que la stratégie pourrait être revue afin d'accélérer la cadence.

Les locaux sont assez spacieux. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Des sans rendez-vous pour les jeunes?

Davantage de vaccins pourraient par exemple être offerts en sans rendez-vous.

On a remarqué que [les jeunes] étaient des fois 2-3 colocs ensemble , affirme Mme McKinnon. Des jeunes disent souvent qu'ils n'ont pas leur horaire de travail pour la semaine prochaine, donc prendre un rendez-vous pour ensuite l'annuler, c'est plus difficile pour eux. Ils ont un horaire moins stable que le reste de la population active au travail.

Pour atteindre la cible de 75 % chez les personnes de 18 à 34 ans, seulement 12 658 personnes doivent encore prendre rendez-vous.

Rendez-vous manquants pour atteindre 75 % 18-24 ans : 5 089

25-29 ans : 4 966

30-34 ans : 2 603

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale attend par ailleurs le signal du gouvernement pour devancer l'administration des deuxièmes doses.

