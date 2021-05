346 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès de plus au Québec

La santé publique fait également état dans son bilan quotidien de 6 nouveaux décès, ce qui porte à 11 101 le nombre total de vies perdues en raison de la pandémie depuis février 2020.

Parmi les décès recensés, aucun n’est survenu au cours des dernières 24 heures et 6 sont survenus entre le 18 et le 23 mai.

Les hospitalisations continuent de chuter

Le nombre des hospitalisations a, quant à lui, diminué de 9 par rapport aux données de la veille, pour un total de 415 patients alités en raison de la COVID-19. Parmi ceux-ci, 101 sont traités aux soins intensifs, soit une personne de moins que la veille.

Il y a une semaine, on dénombrait 466 hospitalisations au Québec. Il s'agit donc d'une diminution nette de 51 hospitalisations sur sept jours.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où 16 942 prélèvements ont été effectués le 23 mai.

Où en est la vaccination?

Au cours des dernières 24 heures, 50 934 doses de vaccin ont été administrées au Québec. La santé publique a aussi ajouté au bilan 3513 doses inoculées avant le 24 mai, ce qui porte le total à 5 051 681 doses injectées depuis le début de la campagne de vaccination.

Jusqu’à maintenant, 5 829 449 doses ont été livrées au Québec et plus de 54 % de la population a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et près de 4 % ont reçu leur deuxième dose.

Québec ne doit recevoir aucune dose de vaccin Pfizer cette semaine car elles ont été livrées la semaine dernière. Une balance de 47 970 doses de cette commande doit arriver demain, précise Québec dans son bilan quotidien.