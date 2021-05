Retour d'un train de passagers entre le Nord et Toronto prévu pour 2025

Le gouvernement Ford dévoile son analyse de rentabilité initiale pour le retour d'un train de passagers entre Toronto et le Nord de l'Ontario. La mise en service est prévue pour 2025.

Le plan dévoile 13 arrêts et 3 possibilités de terminus dans le Nord : North Bay, Timmins ou Cochrane. L'itinéraire final devrait être confirmé en 2022.

La province étudie actuellement six modèles de service afin de déterminer si les départs s'effectueront pendant la nuit ou le jour, le nombre de trajets par semaine et les services à bord. L'un des modèles envisage un terminus à North Bay seulement pendant les dix premières années de service, puis le prolongement du trajet vers Timmins ou Cochrane par la suite.

Le retour d’un train comme le Northlander est l'une des promesses électorales de Doug Ford.

Le Northlander a effectué son dernier voyage en 2012 avant d’être démantelé par le gouvernement libéral de Dalton McGuinty. À l’époque, la province soutenait que le train coûtait trop cher en subvention et qu’il n’était qu'à moitié rempli lors de la plupart de ses voyages.

Non rentable, mais d’intérêt public

L’analyse de rentabilité indique que le projet n’est pas rentable sur une base strictement financière , mais souligne des avantages comme la qualité de vie, le développement économique et la durabilité environnementale.

On aura besoin de subventions pour appuyer les opérations , a concédé la ministre des Transports, Caroline Mulroney, en conférence de presse.

La mise en service du train pourrait nécessiter des subventions de l'ordre de 2,8 M $ à 20,5 M $ pendant les 15 premières années.

En plus de fonds suffisants, le projet dépend d’une entente avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) pour exploiter les subdivisions de Bala et de Newmarket entre Toronto et North Bay , peut-on lire dans l’analyse.

Nous avons des discussions à entamer avec CNCanadien National et c'est pour ça que [le processus] va prendre un peu plus de temps , a expliqué Caroline Mulroney. Les discussions vont bien et c'est important d'avoir un partenariat avec CNCanadien National pour aller de l'avant , a ajouté la ministre.

Dans son dernier budget dévoilé fin mars, le gouvernement a investi 5 M $ dans les travaux de planification et de conception d'un train entre Toronto et Cochrane.

Mi-mars, la Commission des transports Ontario Northland effectuait des tests de la voie ferrée entre Cochrane et North Bay.

Plus de détails à venir...